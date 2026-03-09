1 milyon TL’nin 32 günlük getirisi açıklandı! Hangi banka ne kadar kazandırıyor?
Mevduat faizlerinin yüksek seyrettiği dönemde yatırımcılar birikimlerini kısa vadede değerlendirebilecekleri alternatifleri araştırmaya devam ediyor. Peki 1 milyon TL’si olan bir yatırımcı parasını 32 gün vadeli mevduata yatırırsa ne kadar kazanır?
Birikimlerini enflasyona karşı korumak ve risksiz, garanti bir getiri elde etmek isteyen yatırımcıların gözü kulağı mevduat faizlerinde.
Özellikle yatırımlarını kısa vadede değerlendirmek isteyenler için 32 günlük mevduat hesapları adeta güvenli bir liman niteliğinde.
İşte 1 milyon TL’nin 32 günlük vadede bankalara göre kazanç tablosu…
Alternatif Bank
Faiz Oranı: %44
Aylık Getiri: 27.549,05 TL
Vade Sonu Tutar: 1.027.549,05 TL
Odea
Faiz Oranı: %43,25
Aylık Getiri: 25.484,26 TL
Vade Sonu Tutar: 1.025.484,26 TL
TEB - Türk Ekonomi Bankası
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 31.574,49 TL
Vade Sonu Tutar: 1.031.574,49 TL
ON Dijital Bankacılık
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 31.574,49 TL
Vade Sonu Tutar: 1.031.574,49 TL
HSBC
Faiz Oranı: %42,5
Aylık Getiri: 31.201,85 TL
Vade Sonu Tutar: 1.031.201,85 TL
Fibabanka
Faiz Oranı: %42
Aylık Getiri: 30.829,35 TL
Vade Sonu Tutar: 1.030.829,35 TL
Yapı Kredi
Faiz Oranı: %41,5
Aylık Getiri: 26.802,14 TL
Vade Sonu Tutar: 1.026.802,14 TL
getirfinans
Faiz Oranı: %41
Aylık Getiri: 27.677,95 TL
Vade Sonu Tutar: 1.027.677,95 TL
DenizBank
Faiz Oranı: %40,75
Aylık Getiri: 29.473,97 TL
Vade Sonu Tutar: 1.029.473,97 TL
QNB
Faiz Oranı: %40,75
Aylık Getiri: 29.473,97 TL
Vade Sonu Tutar: 1.029.473,97 TL
Akbank
Faiz Oranı: %40,5
Aylık Getiri: 29.293,15 TL
Vade Sonu Tutar: 1.029.293,15 TL
ING
Faiz Oranı: %40
Aylık Getiri: 29.340,63 TL
Vade Sonu Tutar: 1.029.340,63 TL
Ziraat Bankası
Faiz Oranı: %39,75
Aylık Getiri: 28.750,68 TL
Vade Sonu Tutar: 1.028.750,68 TL
Garanti BBVA
Faiz Oranı: %39,5
Aylık Getiri: 28.569,86 TL
Vade Sonu Tutar: 1.028.569,86 TL
Hayat Finans
Kâr Payı Oranı: %39,16
Aylık Getiri: 28.323,95 TL
Vade Sonu Tutar: 1.028.323,95 TL
Ziraat Dinamik
Faiz Oranı: %39
Aylık Getiri: 28.208,22 TL
Vade Sonu Tutar: 1.028.208,22 TL
Enpara.com
Faiz Oranı: %38,5
Aylık Getiri: 27.846,58 TL
Vade Sonu Tutar: 1.027.846,58 TL
İş Bankası
Faiz Oranı: %37,5
Aylık Getiri: 27.123,29 TL
Vade Sonu Tutar: 1.027.123,29 TL
Şekerbank
Faiz Oranı: %37
Aylık Getiri: 26.761,64 TL
Vade Sonu Tutar: 1.026.761,64 TL
Halkbank
Faiz Oranı: %35
Aylık Getiri: 25.315,07 TL
Vade Sonu Tutar: 1.025.315,07 TL