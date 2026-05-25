1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar

Birikimini değerlendirmek isteyenler için dikkat çeken tablo ortaya çıktı. Yatırımcılar “En yüksek faizi hangi banka veriyor?” sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. İşte banka banka 1 milyon TL'nin aylık getirisi...

Tasarruflarını vadeli mevduat hesaplarında değerlendirmek isteyen yatırımcılar için bankalar güncel faiz oranlarını belirledi.

Akbank
Faiz oranı: %42,5
Aylık getiri: 30.739,73 TL
Vade sonu tutar: 1.030.739,73 TL

Odea
Faiz oranı: %45
Aylık getiri: 26.531,79 TL
Vade sonu tutar: 1.026.531,79 TL

Garanti BBVA
Faiz oranı: %41
Aylık getiri: 29.654,79 TL
Vade sonu tutar: 1.029.654,79 TL

QNB
Faiz oranı: %45
Aylık getiri: 28.106,38 TL
Vade sonu tutar: 1.028.106,38 TL

TEB
Faiz oranı: %45
Aylık getiri: 28.106,38 TL
Vade sonu tutar: 1.028.106,38 TL

ING
Faiz oranı: %45
Aylık getiri: 33.066,33 TL
Vade sonu tutar: 1.033.066,33 TL

Ziraat Dinamik
Faiz oranı: %47
Aylık getiri: 23.328,18 TL
Vade sonu tutar: 1.023.328,18 TL

Fibabanka
Faiz oranı: %46
Aylık getiri: 27.895,76 TL
Vade sonu tutar: 1.027.895,76 TL

Alternatif Bank
Faiz oranı: %46
Aylık getiri: 28.821,62 TL
Vade sonu tutar: 1.028.821,62 TL

Türk Ticaret Bankası
Faiz oranı: %45,25
Aylık getiri: 29.927,67 TL
Vade sonu tutar: 1.029.927,67 TL

CEPTETEB
Faiz oranı: %45
Aylık getiri: 28.106,38 TL
Vade sonu tutar: 1.028.106,38 TL

ON Dijital Bankacılık
Faiz oranı: %45
Aylık getiri: 27.610,39 TL
Vade sonu tutar: 1.027.610,39 TL

Anadolubank
Faiz oranı: %45
Aylık getiri: 30.090,36 TL
Vade sonu tutar: 1.030.090,36 TL

Türkiye Finans
Faiz oranı: %44
Aylık getiri: 28.397,23 TL
Vade sonu tutar: 1.028.397,23 TL

DenizBank
Faiz oranı: %43,5
Aylık getiri: 31.947,26 TL
Vade sonu tutar: 1.031.947,26 TL

Yapı Kredi
Faiz oranı: %43,5
Aylık getiri: 28.113,58 TL
Vade sonu tutar: 1.028.113,58 TL

getirfinans
Faiz oranı: %43
Aylık getiri: 29.048,53 TL
Vade sonu tutar: 1.029.048,53 TL

Hayat Finans
Faiz oranı: %42,18
Aylık getiri: 30.508,27 TL
Vade sonu tutar: 1.030.508,27 TL

Ziraat Bankası
Faiz oranı: %42
Aylık getiri: 30.378,08 TL
Vade sonu tutar: 1.030.378,08 TL

N Kolay
Faiz oranı: %41
Aylık getiri: 31.009,94 TL
Vade sonu tutar: 1.031.009,94 TL

Enpara.com
Faiz oranı: %40,5
Aylık getiri: 29.293,15 TL
Vade sonu tutar: 1.029.293,15 TL

İş Bankası
Faiz oranı: %38,5
Aylık getiri: 27.846,58 TL
Vade sonu tutar: 1.027.846,58 TL

Ziraat Katılım
Faiz oranı: %36
Aylık getiri: 21.179,01 TL
Vade sonu tutar: 1.021.179,01 TL

Halkbank
Faiz oranı: %35
Aylık getiri: 25.315,07 TL
Vade sonu tutar: 1.025.315,07 TL

