1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi dudak uçuklattı: İşte en çok kazandıran bankalar...

Mevduat faizlerinde rekabet hız kesmiyor. Birikimlerini enflasyona karşı korumak ve risksiz getiri elde etmek isteyen yatırımcıların bir numaralı tercihi vadeli mevduat hesapları, sunduğu yüksek oranlarla dikkat çekmeye devam ediyor. İşte 1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi...

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma: Güncellenme:
1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi dudak uçuklattı: İşte en çok kazandıran bankalar... - Resim: 1

Birikimlerini risksiz şekilde değerlendirmek isteyenler için bankaların güncel mevduat faizi oranları belli oldu.

1 22
1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi dudak uçuklattı: İşte en çok kazandıran bankalar... - Resim: 2

Peki 1 milyon TL’yi 32 günlüğüne vadeye koyan bir yatırımcı ne kadar kazanıyor? İşte banka banka net kazanç ve vade sonu tutarları:

2 22
1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi dudak uçuklattı: İşte en çok kazandıran bankalar... - Resim: 3

Garanti BBVA
Faiz Oranı: %38
Aylık Getiri: 27.484,93 TL
Vade Sonu Tutar: 1.027.484,93 TL

3 22
1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi dudak uçuklattı: İşte en çok kazandıran bankalar... - Resim: 4

Alternatif Bank
Faiz Oranı: %44
Aylık Getiri: 27.549,05 TL
Vade Sonu Tutar: 1.027.549,05 TL

4 22
1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi dudak uçuklattı: İşte en çok kazandıran bankalar... - Resim: 5

Odea
Faiz Oranı: %43,25
Aylık Getiri: 25.484,26 TL
Vade Sonu Tutar: 1.025.484,26 TL

5 22
1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi dudak uçuklattı: İşte en çok kazandıran bankalar... - Resim: 6

TEB - Türk Ekonomi Bankası
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 31.574,49 TL
Vade Sonu Tutar: 1.031.574,49 TL

6 22
1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi dudak uçuklattı: İşte en çok kazandıran bankalar... - Resim: 7

ON Dijital Bankacılık
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 31.574,49 TL
Vade Sonu Tutar: 1.031.574,49 TL

7 22
1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi dudak uçuklattı: İşte en çok kazandıran bankalar... - Resim: 8

HSBC
Faiz Oranı: %42,5
Aylık Getiri: 31.201,85 TL
Vade Sonu Tutar: 1.031.201,85 TL

8 22
1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi dudak uçuklattı: İşte en çok kazandıran bankalar... - Resim: 9

Fibabanka
Faiz Oranı: %42
Aylık Getiri: 30.829,35 TL
Vade Sonu Tutar: 1.030.829,35 TL

9 22
1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi dudak uçuklattı: İşte en çok kazandıran bankalar... - Resim: 10

Yapı Kredi
Faiz Oranı: %41,5
Aylık Getiri: 26.802,14 TL
Vade Sonu Tutar: 1.026.802,14 TL

10 22
1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi dudak uçuklattı: İşte en çok kazandıran bankalar... - Resim: 11

getirfinans 
Faiz Oranı: %41
Aylık Getiri: 27.677,95 TL
Vade Sonu Tutar: 1.027.677,95 TL

11 22
1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi dudak uçuklattı: İşte en çok kazandıran bankalar... - Resim: 12

DenizBank
Faiz Oranı: %40,25
Aylık Getiri: 29.112,33 TL
Vade Sonu Tutar: 1.029.112,33 TL

12 22
1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi dudak uçuklattı: İşte en çok kazandıran bankalar... - Resim: 13

QNB
Faiz Oranı: %40,25
Aylık Getiri: 29.112,33 TL
Vade Sonu Tutar: 1.029.112,33 TL

13 22
1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi dudak uçuklattı: İşte en çok kazandıran bankalar... - Resim: 14

ING
Faiz Oranı: %40
Aylık Getiri: 29.340,63 TL
Vade Sonu Tutar: 1.029.340,63 TL

14 22
1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi dudak uçuklattı: İşte en çok kazandıran bankalar... - Resim: 15

Hayat Finans
Kâr Payı Oranı: %39,51
Aylık Getiri: 28.577,10 TL
Vade Sonu Tutar: 1.028.577,10 TL

15 22
1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi dudak uçuklattı: İşte en çok kazandıran bankalar... - Resim: 16

Akbank
Faiz Oranı: %39,5
Aylık Getiri: 28.569,86 TL
Vade Sonu Tutar: 1.028.569,86 TL

16 22
1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi dudak uçuklattı: İşte en çok kazandıran bankalar... - Resim: 17

Ziraat Dinamik
Faiz Oranı: %39
Aylık Getiri: 28.208,22 TL
Vade Sonu Tutar: 1.028.208,22 TL

17 22
1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi dudak uçuklattı: İşte en çok kazandıran bankalar... - Resim: 18

Ziraat Bankası
Faiz Oranı: %39
Aylık Getiri: 28.208,22 TL
Vade Sonu Tutar: 1.028.208,22 TL

18 22
1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi dudak uçuklattı: İşte en çok kazandıran bankalar... - Resim: 19

Enpara.com
Faiz Oranı: %38,5
Aylık Getiri: 27.846,58 TL
Vade Sonu Tutar: 1.027.846,58 TL

19 22
1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi dudak uçuklattı: İşte en çok kazandıran bankalar... - Resim: 20

İş Bankası
Faiz Oranı: %37,5
Aylık Getiri: 27.123,29 TL
Vade Sonu Tutar: 1.027.123,29 TL

20 22
1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi dudak uçuklattı: İşte en çok kazandıran bankalar... - Resim: 21

Şekerbank
Faiz Oranı: %37
Aylık Getiri: 26.761,64 TL
Vade Sonu Tutar: 1.026.761,64 TL

21 22
1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi dudak uçuklattı: İşte en çok kazandıran bankalar... - Resim: 22

Halkbank
Faiz Oranı: %35
Aylık Getiri: 25.315,07 TL
Vade Sonu Tutar: 1.025.315,07 TL

22 22
mevduat faiz