1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi dudak uçuklattı: İşte en çok kazandıran bankalar...
Mevduat faizlerinde rekabet hız kesmiyor. Birikimlerini enflasyona karşı korumak ve risksiz getiri elde etmek isteyen yatırımcıların bir numaralı tercihi vadeli mevduat hesapları, sunduğu yüksek oranlarla dikkat çekmeye devam ediyor. İşte 1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi...
Birikimlerini risksiz şekilde değerlendirmek isteyenler için bankaların güncel mevduat faizi oranları belli oldu.
Peki 1 milyon TL’yi 32 günlüğüne vadeye koyan bir yatırımcı ne kadar kazanıyor? İşte banka banka net kazanç ve vade sonu tutarları:
Garanti BBVA
Faiz Oranı: %38
Aylık Getiri: 27.484,93 TL
Vade Sonu Tutar: 1.027.484,93 TL
Alternatif Bank
Faiz Oranı: %44
Aylık Getiri: 27.549,05 TL
Vade Sonu Tutar: 1.027.549,05 TL
Odea
Faiz Oranı: %43,25
Aylık Getiri: 25.484,26 TL
Vade Sonu Tutar: 1.025.484,26 TL
TEB - Türk Ekonomi Bankası
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 31.574,49 TL
Vade Sonu Tutar: 1.031.574,49 TL
ON Dijital Bankacılık
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 31.574,49 TL
Vade Sonu Tutar: 1.031.574,49 TL
HSBC
Faiz Oranı: %42,5
Aylık Getiri: 31.201,85 TL
Vade Sonu Tutar: 1.031.201,85 TL
Fibabanka
Faiz Oranı: %42
Aylık Getiri: 30.829,35 TL
Vade Sonu Tutar: 1.030.829,35 TL
Yapı Kredi
Faiz Oranı: %41,5
Aylık Getiri: 26.802,14 TL
Vade Sonu Tutar: 1.026.802,14 TL
getirfinans
Faiz Oranı: %41
Aylık Getiri: 27.677,95 TL
Vade Sonu Tutar: 1.027.677,95 TL
DenizBank
Faiz Oranı: %40,25
Aylık Getiri: 29.112,33 TL
Vade Sonu Tutar: 1.029.112,33 TL
QNB
Faiz Oranı: %40,25
Aylık Getiri: 29.112,33 TL
Vade Sonu Tutar: 1.029.112,33 TL
ING
Faiz Oranı: %40
Aylık Getiri: 29.340,63 TL
Vade Sonu Tutar: 1.029.340,63 TL
Hayat Finans
Kâr Payı Oranı: %39,51
Aylık Getiri: 28.577,10 TL
Vade Sonu Tutar: 1.028.577,10 TL
Akbank
Faiz Oranı: %39,5
Aylık Getiri: 28.569,86 TL
Vade Sonu Tutar: 1.028.569,86 TL
Ziraat Dinamik
Faiz Oranı: %39
Aylık Getiri: 28.208,22 TL
Vade Sonu Tutar: 1.028.208,22 TL
Ziraat Bankası
Faiz Oranı: %39
Aylık Getiri: 28.208,22 TL
Vade Sonu Tutar: 1.028.208,22 TL
Enpara.com
Faiz Oranı: %38,5
Aylık Getiri: 27.846,58 TL
Vade Sonu Tutar: 1.027.846,58 TL
İş Bankası
Faiz Oranı: %37,5
Aylık Getiri: 27.123,29 TL
Vade Sonu Tutar: 1.027.123,29 TL
Şekerbank
Faiz Oranı: %37
Aylık Getiri: 26.761,64 TL
Vade Sonu Tutar: 1.026.761,64 TL
Halkbank
Faiz Oranı: %35
Aylık Getiri: 25.315,07 TL
Vade Sonu Tutar: 1.025.315,07 TL