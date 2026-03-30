1 milyon TL'nin 32 günlük mevduat getirisi belli oldu: İşte banka banka dudak uçuklatan getiriler
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat ve kar payı hesaplarında uyguladıkları güncel faiz oranları açıklandı. İşte banka banka 1 milyon TL'nin 32 günlük mevduat getirisi...
1 milyon liralık birikimini 32 günlük vadeli mevduat hesaplarında değerlendirmek isteyen yatırımcılar için bankaların güncel faiz oranları ve net getiri tabloları netleşti.
Özellikle 32 günlük vadeli mevduat hesapları, hem risksiz hem de hızlı getiri sağlamasıyla dikkat çekiyor.
İşte 1 milyon TL’nin 32 günlük vadede bankalara göre getirisi:
Akbank
Faiz Oranı: %42,5
Aylık Getiri: 30.739,73 TL
Vade Sonu Tutar: 1.030.739,73 TL
Odea
Faiz Oranı: %44,25
Aylık Getiri: 26.082,69 TL
Vade Sonu Tutar: 1.026.082,69 TL
Garanti BBVA
Faiz Oranı: %40
Aylık Getiri: 28.931,51 TL
Vade Sonu Tutar: 1.028.931,51 TL
QNB
Faiz Oranı: %43,5
Aylık Getiri: 26.743,56 TL
Vade Sonu Tutar: 1.026.743,56 TL
TEB
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 26.838,32 TL
Vade Sonu Tutar: 1.026.838,32 TL
ING
Faiz Oranı: %41
Aylık Getiri: 29.654,79 TL
Vade Sonu Tutar: 1.029.654,79 TL
Alternatif Bank
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 28.185,11 TL
Vade Sonu Tutar: 1.028.185,11 TL
Türkiye Finans
Kâr Payı Oranı: %44
Aylık Getiri: 32.320,15 TL
Vade Sonu Tutar: 1.032.320,15 TL
Anadolubank
Faiz Oranı: %44
Aylık Getiri: 31.824,66 TL
Vade Sonu Tutar: 1.031.824,66 TL
DenizBank
Faiz Oranı: %43,5
Aylık Getiri: 31.463,01 TL
Vade Sonu Tutar: 1.031.463,01 TL
Fibabanka
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 31.574,49 TL
Vade Sonu Tutar: 1.031.574,49 TL
ON Dijital Bankacılık
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 31.574,49 TL
Vade Sonu Tutar: 1.031.574,49 TL
HSBC
Faiz Oranı: %42,5
Aylık Getiri: 31.201,85 TL
Vade Sonu Tutar: 1.031.201,85 TL
getirfinans
Faiz Oranı: %42
Aylık Getiri: 28.363 TL
Vade Sonu Tutar: 1.028.363 TL
Yapı Kredi
Faiz Oranı: %42
Aylık Getiri: 27.129,83 TL
Vade Sonu Tutar: 1.027.129,83 TL
Ziraat Bankası
Faiz Oranı: %41
Aylık Getiri: 29.654,79 TL
Vade Sonu Tutar: 1.029.654,79 TL
Hayat Finans
Kâr Payı Oranı: %39,76
Aylık Getiri: 28.757,92 TL
Vade Sonu Tutar: 1.028.757,92 TL
Ziraat Dinamik
Faiz Oranı: %39
Aylık Getiri: 28.208,22 TL
Vade Sonu Tutar: 1.028.208,22 TL
Enpara.com
Faiz Oranı: %38,5
Aylık Getiri: 27.846,58 TL
Vade Sonu Tutar: 1.027.846,58 TL
İş Bankası
Faiz Oranı: %37,5
Aylık Getiri: 27.123,29 TL
Vade Sonu Tutar: 1.027.123,29 TL
Şekerbank
Faiz Oranı: %37
Aylık Getiri: 26.761,64 TL
Vade Sonu Tutar: 1.026.761,64 TL
Halkbank
Faiz Oranı: %35
Aylık Getiri: 25.315,07 TL
Vade Sonu Tutar: 1.025.315,07 TL