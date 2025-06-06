1 milyon TL'nin faiz getirisi açıklandı: En çok kazandıran banka hangisi?
6 Haziran 2025 itibarıyla mevduat faiz oranlarında dikkat çeken artışlar yaşanıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) politika faizinde yukarı yönlü adımları ve dövizden Türk Lirası’na dönüşü teşvik eden uygulamaları, yatırımcıların tekrar TL mevduata yönelmesine neden oldu.
Mevduat faizleri son dört ayın en yüksek seviyelerine ulaşırken, özellikle yüklü birikimi olan tasarruf sahipleri için cazip fırsatlar oluştu. Peki, bankaların 32 günlük vadeli mevduat faiz oranları ne kadar? 1 milyon TL yatıran bir kişi vade sonunda ne kadar kazanç elde ediyor?
İşte bankalara göre 1 milyon TL’nin 32 günlük net faiz getirisi:
Türkiye Finans: %53 kâr payı ile 39.496 TL net kazanç
FibaBanka: %52 faiz oranı ile 38.751 TL net kazanç
TEB: %52 faiz oranı ile 38.751 TL net kazanç
ING: %51 faiz oranı ile 38.005 TL net kazanç
QNB Bank: %50,5 faiz oranı ile 37.633 TL net kazanç
HSBC: %50 faiz oranı ile 37.260 TL net kazanç
Akbank: %49 faiz oranı ile 36.515 TL net kazanç
Yapı Kredi: %49 faiz oranı ile 36.515 TL net kazanç
DenizBank: %50 faiz oranı ile 37.260 TL net kazanç
Garanti BBVA: %48,5 faiz oranı ile 36.142 TL net kazanç
Halkbank: %42 faiz oranı ile 31.299 TL net kazanç
İş Bankası: %39,5 faiz oranı ile 29.436 TL net kazanç
Yatırımcılar, faiz oranlarındaki artışla birlikte vadeli mevduat hesaplarına yönelirken, kazançlarını artırmak için bankalar arasındaki oran farklarını yakından takip ediyor.