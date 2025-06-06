1 milyon TL'nin faiz getirisi açıklandı: En çok kazandıran banka hangisi?

Mevduat faizleri son dört ayın en yüksek seviyelerine ulaşırken, özellikle yüklü birikimi olan tasarruf sahipleri için cazip fırsatlar oluştu. Peki, bankaların 32 günlük vadeli mevduat faiz oranları ne kadar? 1 milyon TL yatıran bir kişi vade sonunda ne kadar kazanç elde ediyor?