1 milyon TL'nin getirisi ne kadar? Bankalar vitesi artırdı
Mevduat faizi oranlarındaki dalgalanmalar sürüyor. Merkez Bankası, son verilerini açıkladı ve 1-3 aylık mevduat faizinin yüzde 61,8'e düştüğünü bildirdi. Bankaların mevduatlara uyguladığı ağırlıklı ortalama faiz oranları da açıklandı. Peki "En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor?"
Mevduat faizi oranlarındaki dalgalanmalar sürüyor. Merkez Bankası, son verilerini açıkladı ve 1-3 aylık mevduat faizinin yüzde 61,8'e düştüğünü bildirdi. Bankaların mevduatlara uyguladığı ağırlıklı ortalama faiz oranları da açıklandı. "En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor?" sorusu sıkça soruluyor. Peki, 1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi ne kadar?
MEVDUAT FAİZLERİNDE GERİLEME
1 aya kadar vadelerde yüzde 56.08'den yüzde 55.9'a, 3 aya kadar vadelerde yüzde 61.77'den yüzde 61'e, 6 aya kadar vadelerde yüzde 59.23'ten yüzde 57.46'ya, 1 yıla kadar vadelerde yüzde 50.59'dan 50.49'a düştü.
Merkez Bankası'nın son verileri sonrası mevduat faizlerindeki güncel durum merak ediliyor. Peki, hangi banka ne kadar mevduat faizi veriyor? 1 milyon liranın 32 günlük getirisi ne kadar oldu? En yüksek mevduat faizi veren banka hangisi? İşte güncel mevduat faizi oranları...
ING (Standart Vadeli Hesap)
Faiz oranı: Yüzde 53
Net getiri: 42.863,39 TL
Vade sonu ödeme: 1.042.863,39 TL