1 milyon TL'nin getirisi ne kadar? Bankalar vitesi artırdı

Mevduat faizi oranlarındaki dalgalanmalar sürüyor. Merkez Bankası, son verilerini açıkladı ve 1-3 aylık mevduat faizinin yüzde 61,8'e düştüğünü bildirdi. Bankaların mevduatlara uyguladığı ağırlıklı ortalama faiz oranları da açıklandı. Peki "En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor?"

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1 milyon TL'nin getirisi ne kadar? Bankalar vitesi artırdı - Resim: 1

Mevduat faizi oranlarındaki dalgalanmalar sürüyor. Merkez Bankası, son verilerini açıkladı ve 1-3 aylık mevduat faizinin yüzde 61,8'e düştüğünü bildirdi. Bankaların mevduatlara uyguladığı ağırlıklı ortalama faiz oranları da açıklandı. "En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor?" sorusu sıkça soruluyor. Peki, 1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi ne kadar?

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1 milyon TL'nin getirisi ne kadar? Bankalar vitesi artırdı - Resim: 2

MEVDUAT FAİZLERİNDE GERİLEME

1 aya kadar vadelerde yüzde 56.08'den yüzde 55.9'a, 3 aya kadar vadelerde yüzde 61.77'den yüzde 61'e, 6 aya kadar vadelerde yüzde 59.23'ten yüzde 57.46'ya, 1 yıla kadar vadelerde yüzde 50.59'dan 50.49'a düştü.

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1 milyon TL'nin getirisi ne kadar? Bankalar vitesi artırdı - Resim: 3

Merkez Bankası'nın son verileri sonrası mevduat faizlerindeki güncel durum merak ediliyor. Peki, hangi banka ne kadar mevduat faizi veriyor? 1 milyon liranın 32 günlük getirisi ne kadar oldu? En yüksek mevduat faizi veren banka hangisi? İşte güncel mevduat faizi oranları...

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1 milyon TL'nin getirisi ne kadar? Bankalar vitesi artırdı - Resim: 4

ING (Standart Vadeli Hesap)

Faiz oranı: Yüzde 53

Net getiri: 42.863,39 TL

Vade sonu ödeme: 1.042.863,39 TL

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