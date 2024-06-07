1 milyon TL'nin getirisi ne kadar? Bankalar vitesi artırdı

Merkez Bankası'nın son verileri sonrası mevduat faizlerindeki güncel durum merak ediliyor. Peki, hangi banka ne kadar mevduat faizi veriyor? 1 milyon liranın 32 günlük getirisi ne kadar oldu? En yüksek mevduat faizi veren banka hangisi? İşte güncel mevduat faizi oranları...