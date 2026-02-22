1 milyon TL'nin getirisi rekora koşuyor: En çok kazandıran bankalar belli oldu
22 Şubat 2026 itibarıyla bankaların 1 gün vadeli mevduat faiz oranları güncellendi. 1 milyon TL için en yüksek ve en düşük net kazanç tutarları ortaya çıktı. İşte banka banka güncel oranlar ve getiriler.
Alternatifbank
Faiz oranı: %44
Net kazanç: 919,93 TL
Vade sonu tutar: 1.000.919,93 TL
Fibabanka
Faiz oranı: %43
Net kazanç: 971,92 TL
Vade sonu tutar: 1.000.971,92 TL
TEB
Faiz oranı: %43
Net kazanç: 971,92 TL
Vade sonu tutar: 1.000.971,92 TL
ON Plus
Faiz oranı: %43
Net kazanç: 971,92 TL
Vade sonu tutar: 1.000.971,92 TL
Yapı Kredi
Faiz oranı: %43
Net kazanç: 855,29 TL
Vade sonu tutar: 1.000.855,29 TL
HSBC
Faiz oranı: %42,5
Net kazanç: 960,62 TL
Vade sonu tutar: 1.000.960,62 TL
QNB
Faiz oranı: %42,25
Net kazanç: 811,72 TL
Vade sonu tutar: 1.000.811,72 TL
Getirfinans
Faiz oranı: %42
Net kazanç: 873,37 TL
Vade sonu tutar: 1.000.873,37 TL
ING
Faiz oranı: %40
Net kazanç: 904,11 TL
Vade sonu tutar: 1.000.904,11 TL
Denizbank
Faiz oranı: %34,75
Net kazanç: 785,45 TL
Vade sonu tutar: 1.000.785,45 TL
Hayatfinans
Kâr payı oranı: %12,9
Net kazanç: 291,58 TL
Vade sonu tutar: 1.000.291,58 TL
22 Şubat 2026 itibarıyla 1 milyon TL için en yüksek faiz oranı yüzde 44 ile Alternatifbank’ta görülürken, en düşük oran yüzde 12,9 ile Hayatfinans’ta yer aldı. Bankaların oranları ve net kazanç tutarları günlük olarak değişebiliyor.