1 milyon TL'nin getirisi rekora koşuyor: En çok kazandıran bankalar belli oldu

22 Şubat 2026 itibarıyla 1 milyon TL için en yüksek faiz oranı yüzde 44 ile Alternatifbank’ta görülürken, en düşük oran yüzde 12,9 ile Hayatfinans’ta yer aldı. Bankaların oranları ve net kazanç tutarları günlük olarak değişebiliyor.