1 milyon TL’niz varsa dikkat! 1 ayda servet kazandıran bankalar belli oldu
1 milyon TL’sini 32 gün vadeli mevduata yatıranların elde edeceği kazançlar dudak uçuklattı. Bankaların sunduğu faiz oranları arasında büyük farklar ortaya çıkarken, yatırımcıların tercihini belirleyecek kazanç tabloları netleşti.
Bankalar, yüksek enflasyon ve artan mevduat rekabetiyle faiz oranlarını yukarı çekti. 1 milyon TL’sini 32 gün vadeli mevduat hesabına yatıran yatırımcıların elde edeceği net kazanç bankadan bankaya değişiyor.
İşte 1 milyon TL’ye 32 günde en çok kazandıran bankalar ve faiz oranları…
ALTERNATİF BANK
Faiz Oranı: %48
Aylık Getiri: 30.095,97 TL
Vade Sonu Tutar: 1.030.095,97 TL
ON PLUS
Faiz Oranı: %45,5
Aylık Getiri: 29.426,87 TL
Vade Sonu Tutar: 1.029.426,87 TL
ODEA (Oksijen Hesap)
Faiz Oranı: %47
Aylık Getiri: 27.730,56 TL
Vade Sonu Tutar: 1.027.730,56 TL
QNB (Kazandıran Günlük Hesap)
Faiz Oranı: %46
Aylık Getiri: 27.665,75 TL
Vade Sonu Tutar: 1.027.665,75 TL
GETİR FİNANS
Faiz Oranı: %46
Aylık Getiri: 29.640,1 TL
Vade Sonu Tutar: 1.029.640,1 TL
CEPTETEB (Marifetli Hesap)
Faiz Oranı: %46
Aylık Getiri: 28.741,08 TL
Vade Sonu Tutar: 1.028.741,08 TL
HSBC
Faiz Oranı: %46
Aylık Getiri: 31.293,17 TL
Vade Sonu Tutar: 1.031.293,17 TL
DENİZBANK
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 32.547,95 TL
Vade Sonu Tutar: 1.032.547,95 TL
AKBANK (Serbest Plus Hesap)
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 33.066,33 TL
Vade Sonu Tutar: 1.033.066,33 TL
YAPI KREDİ (Sınırsız Hesap)
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 33.066,33 TL
Vade Sonu Tutar: 1.033.066,33 TL
GARANTİ BBVA
Faiz Oranı: %44,5
Aylık Getiri: 32.186,3 TL
Vade Sonu Tutar: 1.032.186,3 TL
ZİRAAT BANKASI
Faiz Oranı: %44
Aylık Getiri: 31.824,66 TL
Vade Sonu Tutar: 1.031.824,66 TL
HAYAT FİNANS
Faiz Oranı: %43,7
Aylık Getiri: 31.607,67 TL
Vade Sonu Tutar: 1.031.607,67 TL
ENPARA
Faiz Oranı: %43,5
Aylık Getiri: 31.463,01 TL
Vade Sonu Tutar: 1.031.463,01 TL
TÜRKİYE İŞ BANKASI
Faiz Oranı: %36
Aylık Getiri: 26.038,36 TL
Vade Sonu Tutar: 1.026.038,36 TL