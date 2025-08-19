1 milyon TL’niz varsa dikkat! 1 ayda servet kazandıran bankalar belli oldu

1 milyon TL’sini 32 gün vadeli mevduata yatıranların elde edeceği kazançlar dudak uçuklattı. Bankaların sunduğu faiz oranları arasında büyük farklar ortaya çıkarken, yatırımcıların tercihini belirleyecek kazanç tabloları netleşti.

Simge Sarıyar
Yayınlanma:
Bankalar, yüksek enflasyon ve artan mevduat rekabetiyle faiz oranlarını yukarı çekti. 1 milyon TL’sini 32 gün vadeli mevduat hesabına yatıran yatırımcıların elde edeceği net kazanç bankadan bankaya değişiyor. 

İşte 1 milyon TL’ye 32 günde en çok kazandıran bankalar ve faiz oranları…

ALTERNATİF BANK

Faiz Oranı: %48
Aylık Getiri: 30.095,97 TL
Vade Sonu Tutar: 1.030.095,97 TL

ON PLUS

Faiz Oranı: %45,5
Aylık Getiri: 29.426,87 TL
Vade Sonu Tutar: 1.029.426,87 TL

ODEA (Oksijen Hesap)

Faiz Oranı: %47
Aylık Getiri: 27.730,56 TL
Vade Sonu Tutar: 1.027.730,56 TL

QNB (Kazandıran Günlük Hesap)

Faiz Oranı: %46
Aylık Getiri: 27.665,75 TL
Vade Sonu Tutar: 1.027.665,75 TL

GETİR FİNANS

Faiz Oranı: %46
Aylık Getiri: 29.640,1 TL
Vade Sonu Tutar: 1.029.640,1 TL

CEPTETEB (Marifetli Hesap)

Faiz Oranı: %46
Aylık Getiri: 28.741,08 TL
Vade Sonu Tutar: 1.028.741,08 TL

HSBC

Faiz Oranı: %46
Aylık Getiri: 31.293,17 TL
Vade Sonu Tutar: 1.031.293,17 TL

DENİZBANK

Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 32.547,95 TL
Vade Sonu Tutar: 1.032.547,95 TL

AKBANK (Serbest Plus Hesap)

Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 33.066,33 TL
Vade Sonu Tutar: 1.033.066,33 TL

YAPI KREDİ (Sınırsız Hesap)

Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 33.066,33 TL
Vade Sonu Tutar: 1.033.066,33 TL

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı: %44,5
Aylık Getiri: 32.186,3 TL
Vade Sonu Tutar: 1.032.186,3 TL

ZİRAAT BANKASI

Faiz Oranı: %44
Aylık Getiri: 31.824,66 TL
Vade Sonu Tutar: 1.031.824,66 TL

HAYAT FİNANS

Faiz Oranı: %43,7
Aylık Getiri: 31.607,67 TL
Vade Sonu Tutar: 1.031.607,67 TL

ENPARA

Faiz Oranı: %43,5
Aylık Getiri: 31.463,01 TL
Vade Sonu Tutar: 1.031.463,01 TL

TÜRKİYE İŞ BANKASI

Faiz Oranı: %36
Aylık Getiri: 26.038,36 TL
Vade Sonu Tutar: 1.026.038,36 TL

