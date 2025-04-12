1 milyon TL’si olanlar dikkat! Faizler zirveye yaklaştı, yıllık kazanç belli oldu
Mevduat faizlerinde yaşanan yükseliş dikkat çekiyor. Nisan ayının ikinci haftasında faiz oranları yüzde 49 seviyesine çıkarak son dönemlerin en yüksek noktasına ulaştı. Peki 1 milyon TL’si olan bir yatırımcı, bankada parasını 1 yıl vadeli olarak değerlendirirse ne kadar kazanç elde eder?
Mart ayının ortalarına kadar aylık yüzde 47 seviyesinde seyreden mevduat faiz oranları, Nisan ayının ikinci haftasında yüzde 49’a yükseldi.
Bu artış, yatırımcıların gözünü yeniden vadeli mevduat hesaplarına çevirmesine neden oldu. Faiz oranlarının yüzde 50’ye yaklaşması, Türk Lirası cinsinden yatırım yapanlar için önemli bir fırsat sunuyor.
Peki en yüksek mevduat faizi hangi bankada? 1 milyon TL'nin 1 yıllık (360 günlük ) faiz getirisi ne kadar?
Banka banka 1 milyon TL'nin 1 yıllık faiz getirisi şöyle şekillendi:
DENİZBANK
Faiz Oranı % 40,5
Vade Sonu Tutar 1.351.518 TL
Net Kazanç 351.518 TL
QNB FİNANSBANK
Faiz Oranı % 35,5
Vade Sonu Tutar 1.308.121 TL
Net Kazanç 308.121 TL
AKBANK
Faiz Oranı % 32
Vade Sonu Tutar 1.277.742 TL
Net Kazanç 277.742 TL
GARANTİ BBVA
Faiz Oranı % 35
Vade Sonu Tutar 1.303.781 TL
Net Kazanç 303.781 TL
TEB
Faiz Oranı % 41,5
Vade Sonu Tutar 1.360.197 TL
Net Kazanç 360.197 TL
FİBABANKA
Faiz Oranı % 43
Vade Sonu Tutar 1.373.216 TL
Net Kazanç 373.216 TL
ON Plus
Faiz Oranı % 45,5
Vade Sonu Tutar 1.394.915 TL
Net Kazanç 394.915 TL
GETİR FİNANS
Faiz Oranı % 46
Vade Sonu Tutar 1.399.255 TL
Net Kazanç 399.255 TL
N KOLAY
Faiz Oranı % 45
Vade Sonu Tutar 1.390.575 TL
Net Kazanç 390.575 TL
Günlük Hesap
TÜRKİYE FİNANS
Kar Oranı % 39
Vade Sonu Tutar 1.338.499 TL
Net Kazanç 338.499 TL
ALTERNATİF BANK
Faiz Oranı % 39
Vade Sonu Tutar 1.338.499 TL
Net Kazanç 338.499 TL
ENPARA
Faiz Oranı % 38,5
Vade Sonu Tutar 1.334.159 TL
Net Kazanç 334.159 TL
İŞ BANKASI
Faiz Oranı % 36,5
Vade Sonu Tutar 1.316.800 TL
Net Kazanç 316.800 TL
YAPIKREDİ
Faiz Oranı % 29,75
Vade Sonu Tutar 1.258.214 TL
Net Kazanç 258.214 TL
VAKIF KATILIM
Kar Oranı % 40,83
Vade Sonu Tutar 1.354.382 TL
Net Kazanç 354.382 TL
ODEA
Faiz Oranı % 30
Vade Sonu Tutar 1.260.384 TL
Net Kazanç 260.384 TL
ALBARAKA
Kar Oranı % 41,98
Vade Sonu Tutar 1.364.363 TL
Net Kazanç 364.363 TL
HALKBANK
Faiz Oranı % 40
Vade Sonu Tutar 1.347.178 TL
Net Kazanç 347.178 TL
ZİRAAT BANKASI
Faiz Oranı % 30
Vade Sonu Tutar 1.260.384 TL
Net Kazanç 260.384 TL