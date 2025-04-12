1 milyon TL’si olanlar dikkat! Faizler zirveye yaklaştı, yıllık kazanç belli oldu

Mevduat faizlerinde yaşanan yükseliş dikkat çekiyor. Nisan ayının ikinci haftasında faiz oranları yüzde 49 seviyesine çıkarak son dönemlerin en yüksek noktasına ulaştı. Peki 1 milyon TL’si olan bir yatırımcı, bankada parasını 1 yıl vadeli olarak değerlendirirse ne kadar kazanç elde eder?

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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1 milyon TL’si olanlar dikkat! Faizler zirveye yaklaştı, yıllık kazanç belli oldu - Resim: 1

Mart ayının ortalarına kadar aylık yüzde 47 seviyesinde seyreden mevduat faiz oranları, Nisan ayının ikinci haftasında yüzde 49’a yükseldi.

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1 milyon TL’si olanlar dikkat! Faizler zirveye yaklaştı, yıllık kazanç belli oldu - Resim: 2

 Bu artış, yatırımcıların gözünü yeniden vadeli mevduat hesaplarına çevirmesine neden oldu. Faiz oranlarının yüzde 50’ye yaklaşması, Türk Lirası cinsinden yatırım yapanlar için önemli bir fırsat sunuyor.

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1 milyon TL’si olanlar dikkat! Faizler zirveye yaklaştı, yıllık kazanç belli oldu - Resim: 3

Peki en yüksek mevduat faizi hangi bankada? 1 milyon TL'nin 1 yıllık (360 günlük ) faiz getirisi ne kadar?

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1 milyon TL’si olanlar dikkat! Faizler zirveye yaklaştı, yıllık kazanç belli oldu - Resim: 4

Banka banka 1 milyon TL'nin 1 yıllık faiz getirisi şöyle şekillendi: 

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1 milyon TL’si olanlar dikkat! Faizler zirveye yaklaştı, yıllık kazanç belli oldu - Resim: 5

DENİZBANK

Faiz Oranı % 40,5
Vade Sonu Tutar 1.351.518 TL
Net Kazanç 351.518 TL

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1 milyon TL’si olanlar dikkat! Faizler zirveye yaklaştı, yıllık kazanç belli oldu - Resim: 6

QNB FİNANSBANK

Faiz Oranı % 35,5
Vade Sonu Tutar 1.308.121 TL
Net Kazanç 308.121 TL

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1 milyon TL’si olanlar dikkat! Faizler zirveye yaklaştı, yıllık kazanç belli oldu - Resim: 7

AKBANK

Faiz Oranı % 32
Vade Sonu Tutar 1.277.742 TL
Net Kazanç 277.742 TL

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1 milyon TL’si olanlar dikkat! Faizler zirveye yaklaştı, yıllık kazanç belli oldu - Resim: 8

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı % 35
Vade Sonu Tutar 1.303.781 TL
Net Kazanç 303.781 TL

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1 milyon TL’si olanlar dikkat! Faizler zirveye yaklaştı, yıllık kazanç belli oldu - Resim: 9

TEB

Faiz Oranı % 41,5
Vade Sonu Tutar 1.360.197 TL
Net Kazanç 360.197 TL

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1 milyon TL’si olanlar dikkat! Faizler zirveye yaklaştı, yıllık kazanç belli oldu - Resim: 10

FİBABANKA

Faiz Oranı % 43
Vade Sonu Tutar 1.373.216 TL
Net Kazanç 373.216 TL

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1 milyon TL’si olanlar dikkat! Faizler zirveye yaklaştı, yıllık kazanç belli oldu - Resim: 11

ON Plus

Faiz Oranı % 45,5
Vade Sonu Tutar 1.394.915 TL
Net Kazanç 394.915 TL

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1 milyon TL’si olanlar dikkat! Faizler zirveye yaklaştı, yıllık kazanç belli oldu - Resim: 12

GETİR FİNANS

Faiz Oranı % 46
Vade Sonu Tutar 1.399.255 TL
Net Kazanç 399.255 TL

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1 milyon TL’si olanlar dikkat! Faizler zirveye yaklaştı, yıllık kazanç belli oldu - Resim: 13

N KOLAY

Faiz Oranı % 45
Vade Sonu Tutar 1.390.575 TL
Net Kazanç 390.575 TL
Günlük Hesap

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1 milyon TL’si olanlar dikkat! Faizler zirveye yaklaştı, yıllık kazanç belli oldu - Resim: 14

TÜRKİYE FİNANS

Kar Oranı % 39
Vade Sonu Tutar 1.338.499 TL
Net Kazanç 338.499 TL

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1 milyon TL’si olanlar dikkat! Faizler zirveye yaklaştı, yıllık kazanç belli oldu - Resim: 15

ALTERNATİF BANK

Faiz Oranı % 39
Vade Sonu Tutar 1.338.499 TL
Net Kazanç 338.499 TL

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1 milyon TL’si olanlar dikkat! Faizler zirveye yaklaştı, yıllık kazanç belli oldu - Resim: 16

ENPARA

Faiz Oranı % 38,5
Vade Sonu Tutar 1.334.159 TL
Net Kazanç 334.159 TL

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1 milyon TL’si olanlar dikkat! Faizler zirveye yaklaştı, yıllık kazanç belli oldu - Resim: 17

İŞ BANKASI

Faiz Oranı % 36,5
Vade Sonu Tutar 1.316.800 TL
Net Kazanç 316.800 TL

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1 milyon TL’si olanlar dikkat! Faizler zirveye yaklaştı, yıllık kazanç belli oldu - Resim: 18

YAPIKREDİ

Faiz Oranı % 29,75
Vade Sonu Tutar 1.258.214 TL
Net Kazanç 258.214 TL

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1 milyon TL’si olanlar dikkat! Faizler zirveye yaklaştı, yıllık kazanç belli oldu - Resim: 19

VAKIF KATILIM

Kar Oranı % 40,83
Vade Sonu Tutar 1.354.382 TL
Net Kazanç 354.382 TL

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1 milyon TL’si olanlar dikkat! Faizler zirveye yaklaştı, yıllık kazanç belli oldu - Resim: 20

ODEA

Faiz Oranı % 30
Vade Sonu Tutar 1.260.384 TL
Net Kazanç 260.384 TL

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1 milyon TL’si olanlar dikkat! Faizler zirveye yaklaştı, yıllık kazanç belli oldu - Resim: 21

ALBARAKA

Kar Oranı % 41,98
Vade Sonu Tutar 1.364.363 TL
Net Kazanç 364.363 TL

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1 milyon TL’si olanlar dikkat! Faizler zirveye yaklaştı, yıllık kazanç belli oldu - Resim: 22

HALKBANK

Faiz Oranı % 40
Vade Sonu Tutar 1.347.178 TL
Net Kazanç 347.178 TL

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1 milyon TL’si olanlar dikkat! Faizler zirveye yaklaştı, yıllık kazanç belli oldu - Resim: 23

ZİRAAT BANKASI

Faiz Oranı % 30
Vade Sonu Tutar 1.260.384 TL
Net Kazanç 260.384 TL

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