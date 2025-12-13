1 milyon TL’yi 32 gün vadeye koyan ne kadar alıyor? Banka banka hesaplandı
Mevduat faizlerinde yarış hız kesmeden sürerken, 1 milyon TL’yi 32 gün vadeli hesapta değerlendirenlerin elde edeceği net kazanç bankadan bankaya ciddi farklar gösteriyor. İşte banka banka 1 milyon TL’nin aylık getirisi...
Merkez Bankası politikaları ve bankaların kampanyaları doğrultusunda vadeli mevduat faizleri yatırımcıların en çok araştırdığı başlıklar arasında yer alıyor. Özellikle kısa vadede parasını değerlendirmek isteyenler için 32 gün vadeli mevduat hesapları öne çıkıyor.
İşte banka banka 1 milyon TL’nin aylık getirisi...
ING
Faiz oranı: %45
Aylık getiri: 28.106,38 TL
Vade sonu tutar: 1.028.106,38 TL
İş Bankası
Faiz oranı: %39,5
Aylık getiri: 28.569,86 TL
Vade sonu tutar: 1.028.569,86 TL
Alternatif Bank
Faiz oranı: %46,5
Aylık getiri: 29.140,04 TL
Vade sonu tutar: 1.029.140,04 TL
ON Dijital Bankacılık
Faiz oranı: %45
Aylık getiri: 29.098,37 TL
Vade sonu tutar: 1.029.098,37 TL
Fibabanka
Faiz oranı: %46
Aylık getiri: 28.741,08 TL
Vade sonu tutar: 1.028.741,08 TL
TEB
Faiz oranı: %46
Aylık getiri: 28.741,08 TL
Vade sonu tutar: 1.028.741,08 TL
HSBC
Faiz oranı: %45
Aylık getiri: 30.602,11 TL
Vade sonu tutar: 1.030.602,11 TL
Odea Bank
Faiz oranı: %45
Aylık getiri: 26.531,79 TL
Vade sonu tutar: 1.026.531,79 TL
getirfinans (günlük)
Faiz oranı: %44
Aylık getiri: 26.761,56 TL
Vade sonu tutar: 1.026.761,56 TL
Yapı Kredi
Faiz oranı: %44
Aylık getiri: 28.441,73 TL
Vade sonu tutar: 1.028.441,73 TL
QNB
Faiz oranı: %43
Aylık getiri: 26.436,16 TL
Vade sonu tutar: 1.026.436,16 TL
Hayat Finans
Kâr payı oranı: %41,02
Aylık getiri: 29.669,26 TL
Vade sonu tutar: 1.029.669,26 TL
DenizBank
Faiz oranı: %41
Aylık getiri: 29.654,79 TL
Vade sonu tutar: 1.029.654,79 TL
Akbank
Faiz oranı: %41
Aylık getiri: 29.654,79 TL
Vade sonu tutar: 1.029.654,79 TL
Garanti BBVA
Faiz oranı: %40,5
Aylık getiri: 29.293,15 TL
Vade sonu tutar: 1.029.293,15 TL
QNB (e-vadeli)
Faiz oranı: %40,25
Aylık getiri: 24.745,48 TL
Vade sonu tutar: 1.024.745,48 TL
Enpara.com
Faiz oranı: %40
Aylık getiri: 28.931,51 TL
Vade sonu tutar: 1.028.931,51 TL
Ziraat Bankası
Faiz oranı: %39
Aylık getiri: 28.208,22 TL
Vade sonu tutar: 1.028.208,22 TL
VakıfBank
Faiz oranı: %43
Aylık getiri: 31.101,37 TL
Vade sonu tutar: 1.031.101,37 TL
Şekerbank
Faiz oranı: %38
Aylık getiri: 27.484,93 TL
Vade sonu tutar: 1.027.484,93 TL
Halkbank
Faiz oranı: %37
Aylık getiri: 26.761,64 TL
Vade sonu tutar: 1.026.761,64 TL