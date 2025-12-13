1 milyon TL’yi 32 gün vadeye koyan ne kadar alıyor? Banka banka hesaplandı

Merkez Bankası politikaları ve bankaların kampanyaları doğrultusunda vadeli mevduat faizleri yatırımcıların en çok araştırdığı başlıklar arasında yer alıyor. Özellikle kısa vadede parasını değerlendirmek isteyenler için 32 gün vadeli mevduat hesapları öne çıkıyor.