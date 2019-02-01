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1 Şubat 2019 Cuma dolar ve euro-avro ne kadar kaç para

Serbest piyasada döviz açılış fiyatları belli oldu. Buna göre, dolar 5,2000 liradan, avro 5,9500 liradan güne başladı 

1 Şubat 2019 Cuma dolar ve euro-avro ne kadar kaç para

İstanbul serbest piyasada dolar 5,2000 liradan, avro 5,9500 liradan güne başladı.

Kapalıçarşı'da 5,1980 liradan alınan dolar, 5,2000 liradan satılıyor.

5,9480 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 5,9500 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,1760 lira, avronun satış fiyatı ise 5,9630 lira olmuştu.


Kaynak: AA
Etiketler; #Euro #dolar
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