Gram altın 221,2 lira, çeyrek altın 363 lira ve Cumhuriyet altını 1.479 liradan işlem görüyor

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 221,2 lira seviyesinde dengelendi.



Dün dolar kurundaki gerilemenin etkisiyle düşüş eğiliminde hareket eden gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,2 azalışla 219,2 liradan tamamladı.



Bugüne yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,9 artışla 221,2 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 363 lira, Cumhuriyet altını 1.479 liradan satılıyor.



Dün ABD Merkez Bankasının (Fed) kararları sonrası 1.326,25 dolarla 30 Nisan 2018'den bu yana en yüksek seviyesini gören altının ons fiyatı, şu dakikalarda 1.317,95 dolardan işlem görüyor.



AA Finans Analisti İslam Memiş, altının gram fiyatında şubat ayı için düşüşlerin kalıcı olmayacağı yönündeki beklentilerini koruduğunu belirterek, şubatta gram altında 217-235 seviyelerinin takip edileceğini söyledi.



Altının ons fiyatında yükselişlerin sürebilmesi için 1.335 dolar seviyesini yukarı yönlü kırılması gerektiğini dile getiren Memiş, "Bu seviyeyi yukarı yönlü kıramadıkça yükselişlerin devam edeceğinden bahsedemeyiz. Şubat ayı içerisinde 1.297-1.337 dolar bant aralığını takip edeceğiz." dedi.