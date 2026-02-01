1 Şubat güncel altın fiyatları: Gram ve çeyrek altın ne kadar?
Altın piyasalarında hareketlilik sürüyor. 1 Şubat 2026 Pazar günü itibarıyla gram, çeyrek, yarım ve ons altın fiyatları yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. İşte güncel altın fiyatları...
GRAM ALTIN
Satış fiyatı: 6.788,96 TL
ÇEYREK ALTIN
Satış fiyatı: 12.064,00 TL
YARIM ALTIN
Satış fiyatı: 24.129,00 TL
TAM ALTIN
Satış fiyatı: 47.536,40 TL
CUMHURİYET ALTINI
Satış fiyatı: 48.074,00 TL
GREMSE ALTIN
Satış fiyatı: 119.205,54 TL
ONS ALTIN
Satış fiyatı: 4.849,83 DOLAR