1 Şubat güncel altın fiyatları: Gram ve çeyrek altın ne kadar?

Altın piyasalarında hareketlilik sürüyor. 1 Şubat 2026 Pazar günü itibarıyla gram, çeyrek, yarım ve ons altın fiyatları yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. İşte güncel altın fiyatları...

Yayınlanma:
1 Şubat güncel altın fiyatları: Gram ve çeyrek altın ne kadar?

GRAM ALTIN
Satış fiyatı: 6.788,96 TL

1 Şubat güncel altın fiyatları: Gram ve çeyrek altın ne kadar?

ÇEYREK ALTIN
Satış fiyatı: 12.064,00 TL

1 Şubat güncel altın fiyatları: Gram ve çeyrek altın ne kadar?

YARIM ALTIN
Satış fiyatı: 24.129,00 TL

1 Şubat güncel altın fiyatları: Gram ve çeyrek altın ne kadar?

TAM ALTIN
Satış fiyatı: 47.536,40 TL

1 Şubat güncel altın fiyatları: Gram ve çeyrek altın ne kadar?

CUMHURİYET ALTINI
Satış fiyatı: 48.074,00 TL

1 Şubat güncel altın fiyatları: Gram ve çeyrek altın ne kadar?

GREMSE ALTIN
Satış fiyatı: 119.205,54 TL



1 Şubat güncel altın fiyatları: Gram ve çeyrek altın ne kadar?

 ONS ALTIN
Satış fiyatı: 4.849,83 DOLAR

