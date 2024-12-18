1 TL’nin üretim maliyeti 3 TL’yi aştı!

Ekonomim’in haberine göre, ekonomide yaşanan dalgalanmalar, madeni paraların üretim maliyetlerini katladı. Döviz kurundaki yükseliş ve metal fiyatlarındaki artış, özellikle 1 TL’lik madeni paranın üretim maliyetini 3 TL’nin üzerine taşıdı.

CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, bu artışı gündeme getirerek Darphane’nin maliyet düşürme çabalarının sonuçsuz kaldığını belirtti.

DARPHANE’NİN GRAMAJ ÖNLEMİ İŞE YARAMADI

Demir, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü’nün madeni paralarda gramaj düşürerek maliyetleri azaltmaya çalıştığını ifade etti. Bu kapsamda: 1 TL’nin ağırlığı 8,2 gramdan 6,6 grama, 50 kuruşun ağırlığı ise 6,8 gramdan 5,5 grama indirildi.

Ayrıca kullanılan bakır, çinko ve nikel oranları da değiştirildi. Ancak Demir, bu önlemlerle sağlanan %30’luk tasarrufun artan döviz kuru nedeniyle etkisiz kaldığını vurguladı.

FIRSATÇILAR MADENİ PARALARI TOPLUYOR

Madeni paralarda kullanılan alaşımların maliyetinin döviz artışlarıyla daha da yükseldiğini belirten Demir, bu durumun piyasada fırsatçılara gün doğurduğunu söyledi: “1 TL’lik madeni paranın üretim maliyeti 3 TL’yi aştı. Bazı kişiler, madeni paraları piyasadan toplayarak hurdacılara satıp haksız kazanç elde etmeye başladı.”

“MADENİ PARALAR DEĞERİNİ YİTİRDİ”

Ekonomideki dalgalanmaların günlük yaşama etkilerine dikkat çeken Demir, şunları ekledi:“Ekmeğin 15 TL’ye yaklaştığı bir ortamda, 50 kuruş ve 1 TL gibi madeni paralar artık tam anlamıyla değerini yitirmiştir. Bu durum, hem vatandaşlar hem de piyasa açısından ciddi bir sorun haline gelmiştir.”

Demir, madeni paraların maliyet artışının ekonomideki genel dengesizliklerden kaynaklandığını belirtti ve hükümete çözüm çağrısında bulundu. Demir, “Yaşanan bu maliyet artışı, vatandaşın alım gücünü ve günlük ekonomik yaşamını olumsuz etkiliyor. Hükümetin, bu soruna acil bir çözüm üretmesi gerekiyor.” ifadelerini kullandı.