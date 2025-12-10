10 Aralık akaryakıt zammı var mı? İşte güncel LPG, benzin ve motorin fiyatları
Küresel Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik, döviz kurundaki istikrarsızlık ve uygulanan vergi artışları, akaryakıt pompa fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ederken, vatandaşlar günlük yakıt masraflarını belirleyen güncel fiyat listelerini merak ediyor.
Brent petrol piyasalarında görülen sert iniş çıkışlar, döviz kurlarındaki dalgalı seyir ve buna eklenen vergi artışları, akaryakıt fiyatlarını doğrudan belirleyen unsurlar olarak öne çıkıyor.
Bu nedenle sürücüler her gün “Benzin ne kadar oldu?”, “Motorin litre fiyatı kaç TL?”, “LPG fiyatları güncel ne kadar?” sorularının yanıtını araştırmayı sürdürüyor.
İşte İstanbul, Ankara ve İzmir için güncel akaryakıt fiyatları:
İstanbul Avrupa yakası
Benzin litre fiyatı: 54.44 TL
Motorin litre fiyatı: 55.10 TL
LPG litre fiyatı: 28.51 TL
İstanbul Anadolu yakası
Benzin litre fiyatı: 54.29 TL
Motorin litre fiyatı: 54.95 TL
LPG litre fiyatı: 27.88 TL
Ankara
Benzin litre fiyatı: 55.29 TL
Motorin litre fiyatı: 56.13 TL
LPG litre fiyatı: 28.40 TL
İzmir
Benzin litre fiyatı: 55.64 TL
Motorin litre fiyatı: 56.47 TL
LPG litre fiyatı: 28.33 TL