10 bin TL yardım başvurusu nasıl yapılır? Kimlere verilecek?
10 bin TL yardım başvurusu nasıl yapılır, 10 bin TL yardım kimlere verilecek? Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli depremlerin ardından afet bölgelerindeki hanelere deprem yardımı yapılmaya başlandı. ! 10 bin TL yardım başvurusu nasıl yapılır?
Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüklerinde yaşanan ve 11 ili etkileyen depremin ardından AFAD hasar gören illerde hane başına 10 bin TL destek vereceğini açıkladı. Yardım ödemeleri 17 Şubat Cuma günü itibarıyla hesaplara yatırılmaya başlandı. Yardımdan faydalanmak isteyen depremzedeler ise arama motorlarına yönelerek e-Devlet 10 bin TL deprem yardımı başvuru ekranı sorgulamasına başladı. Peki, 10 bin TL deprem yardımı nasıl alınacak, 10 bin TL kimlere verilecek, AFAD deprem yardımı başvurusu nasıl yapılır, depremzedelere yardım parası hangi bankaya yatırılacak?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AFAD tarafından 12 Şubat Stadyumu'nda kurulan çadır kentte incelemelerde bulunduktan sonra basın mensuplarına açıklama yaptı. Bu günlerin birlik olma ve dayanışma zamanı olduğunun altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizler şu anda bütün imkanlarımızı seferber etmiş vaziyetteyiz ve şu an itibarıyla bazı hazırlıkları yapıp, hasar tespitleriyle birlikte de ailelere belli desteğimizi inşallah vereceğiz. Şu an itibarıyla Hazine ve Maliye'den bu konuda belli bir bütçeyi ayırmış vaziyetteyiz. İnşallah bu bütçeyle beraber hasar tespitleriyle her ailemize onları bu süreçte rahatlatacak bir rakamı ki bunu inşallah 10 bin olarak şu anda planladık, 10'ar bin lira inşallah bu ailelere şu anda hükümet olarak ulaştıracağız. Onların bu geçiş döneminde sıkıntılarını giderelim istiyoruz." ifadelerini kullandı.
10 BİN LİRA DEPREM YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR, DEPREM YARDIMI NASIL ALINIR?
Ödemeler için e-Devlet'ten başvuru şartı aranmamakta olup, destek ödemelerinin Ziraat Bankası'nda hesabı bulunan vatandaşların doğrudan hesabına, hesabı bulunmayanların ise TC kimlik numaralarına yapılacağı kaydedildi.
Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremin ardından konutları hasar gören depremzedelere yönelik verilecek olan 10 bin lira tutarındaki Hane Başı Destek Ödemeleri yapılmaya başlandı. Konuyla ilgili AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, hasar tespit çalışmalarının sahada devam ettiğini, çalışmalar sonuçlandıkça ödemelerin yapılacağı bildirildi. Ödemelerin AFAD, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü iş birliği ile kesinleşmemiş hasar tespit verileri üzerinden alınan ikametgah verisi dikkate alınarak gerçekleştirildiği belirtilirken, şu ana kadar 337 bin 933 hanede hasar tespitin tamamlanarak ödemelere başlandığı duyuruldu. 10 bin TL deprem yardımı için başvuru şartı bulunmuyor.