10 Haziran akaryakıta ÖTV ve döviz darbesi! İstanbul, Ankara ve İzmir güncel pompa fiyat listesi

İSTANBUL AVRUPA VE ANADOLU YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT TARİFESİ

Türkiye'nin en büyük tüketim merkezi olan İstanbul'da, rafinerilere olan lojistik yakınlık ve yaka farkı nedeniyle iki ayrı fiyat politikası uygulanmaya devam ediyor. Kent genelindeki güncel litre fiyatları şu şekildedir: