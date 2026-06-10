10 Haziran akaryakıta ÖTV ve döviz darbesi! İstanbul, Ankara ve İzmir güncel pompa fiyat listesi
Uluslararası emtia borsalarında işlem gören Brent petrol fiyatlarındaki dikey dalgalanmalar, döviz kurundaki hareketlilik ve iç piyasada yürürlüğe giren Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ile katma değer vergisi düzenlemeleri, akaryakıt pompa fiyatları üzerindeki baskıyı sürdürüyor.
10 Haziran 2026 Çarşamba günü itibarıyla Türkiye genelindeki dağıtım şirketleri ve siber otomasyon sistemleri üzerinden akaryakıt satış fiyatları güncellendi. Ulaşım ve lojistik maliyetlerini doğrudan belirleyen yeni tarifeler, iller ve nakliye maliyetlerine göre farklılık gösteriyor.
BRENT PETROL VE ÖTV ARTIŞLARI POMPAYA YANSIDI
Ekonomi yönetiminin mali disiplin ve bütçe gelirlerini artırma hedefleri doğrultusunda akaryakıt ürün maktu ÖTV tutarlarında yaptığı güncellemeler, küresel piyasalardaki oynaklıkla birleştiğinde akaryakıt fiyatlarını yeni bir eşiğe taşıdı. Rafineri çıkış fiyatlarındaki değişimlerin ardından İstanbul, Ankara ve İzmir'deki istasyonlarda tabelalar yeniden düzenlendi. Nakliye ve bölge farkları nedeniyle Anadolu kentlerinde fiyatların metropollere kıyasla biraz daha yukarıda seyrettiği gözlendi.
İSTANBUL AVRUPA VE ANADOLU YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT TARİFESİ
Türkiye'nin en büyük tüketim merkezi olan İstanbul'da, rafinerilere olan lojistik yakınlık ve yaka farkı nedeniyle iki ayrı fiyat politikası uygulanmaya devam ediyor. Kent genelindeki güncel litre fiyatları şu şekildedir:
İstanbul Avrupa Yakası: Yeni günde benzin litre fiyatı 62.97 TL, motorin (mazot) litre fiyatı 66.33 TL ve otogaz (LPG) litre fiyatı 31.99 TL olarak pompaya yansıtıldı.
İstanbul Anadolu Yakası: Yakıt tedarik zinciri detaylarına göre benzin litre fiyatı 62.82 TL, motorin litre fiyatı 66.20 TL ve otogaz (LPG) litre fiyatı ise 31.39 TL sınırından işlem görüyor.
BAŞKENT ANKARA'DA TABELALAR DEĞİŞTİ
Lojistik hatların kesişim noktası olan Ankara'da, depo dolumu yapacak sürücüler için fiyatlar bir kademe daha yukarıda seyrediyor. Başkent genelindeki akaryakıt istasyonlarında 10 Haziran Çarşamba günü itibarıyla kurşunsuz benzin litre fiyatı 63.92 TL, motorin (mazot) litre fiyatı 67.45 TL ve otogaz (LPG) litre fiyatı 31.97 TL olarak kayıtlara geçti.
İZMİR'DE EN YÜKSEK BAREM ÖLÇÜLDÜ
Ege Bölgesi'nin merkez üssü İzmir'de ise dağıtım şirketlerinin belirlediği tavan fiyatlar üç büyük il arasındaki en yüksek seviyeye ulaştı. Kent genelinde benzin almak isteyen bir vatandaş litresine 64.20 TL öderken, dizel araçlar için motorin litre fiyatı 67.72 TL'ye yükseldi.
İzmir'de çevre dostu yakıt tercih edenler için LPG otogaz litre fiyatı ise 31.79 TL olarak güncellendi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) yetkilileri, serbest piyasa koşullarında şirketler arasında küçük kuruş farklarının yaşanabileceğini hatırlatıyor.