10 Haziran bugün Dolar ve Euro ne kadar oldu? Merkez Bankası az önce yeni efektif kurları duyurdu

İç ve dış piyasalarda siber veri akışıyla güncellenen grafikler; iş insanları, yatırımcılar ve hanehalkı tarafından hane bütçesi ile ticari planlamalar kapsamında anlık olarak takip ediliyor. 10 Haziran 2026 Çarşamba günü itibarıyla serbest piyasada ve bankalararası döviz kulvarında kurların yeni güne hangi rakamlarla başladığı netleşti.

MERKEZ BANKASI DÜNKÜ EFEKTİF KURLARI İLAN ETTİ

Para politikası adımlarıyla piyasanın likidite dengesini kontrol eden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), döviz piyasasının kurumsal yönünü gösteren efektif kurları güncelledi. Merkez Bankası, doların dünkü resmi efektif kurunu alışta 46,0006 lira, satışta ise 46,1850 lira olarak kamuoyuna duyurdu. TCMB, bu saptamadan bir önceki efektif kurunu ise alışta 45,9822 lira, satışta 46,1665 lira seviyelerinde belirlemişti. Bu veriler, kurun kurumsal kanatta dar bir koridorda dengelenme arayışında olduğunu gösteriyor.

SERBEST PİYASADA YENİ GÜNÜN İLK DOLAR VE EURO RAKAMLARI

Bankalararası piyasanın açılışıyla birlikte siber ekranlara yansıyan canlı verilere göre, Dolar/TL ve Euro/TL paritelerinde sabah saatlerinde sakin bir seyir hakim. Yeni günde serbest piyasa işlem durumu şu şekilde şekillendi:

Dolar/TL Kuru: ABD Doları yeni güne başlarken alışta 45,7331 lira, satışta ise 45,7450 lira tescil baremi üzerinden işlem görüyor.

Euro/TL Kuru: Avrupa para birimi Euro ise aynı dakikalarda dikey kırılma yaşamadan 53,1076 lira seviyelerinde dengeli bir grafik sergiliyor.

KÜRESEL PARİTELERDE STERLİN VE YEN DENGESİ

Uluslararası finans merkezlerinde dün akşam kapanış seansları itibarıyla kaydedilen makro parite dengeleri, doların küresel gücüne dair ipuçları veriyor. Küresel borsa veri tabanından alınan son adli finans kayıtlarına göre, euro/dolar paritesi 1,1566 seviyesinde işlem görerek Avrupa para biriminin dolar karşısındaki direncini koruduğuna işaret etti.

Aynı dakikalarda sterlin/dolar paritesi 1,3402 düzeyinde seyrederken, Asya piyasalarının odak noktasındaki dolar/yen paritesi ise 160,3 seviyesinde gerçekleşti. Analistler, gelişmekte olan ülke para birimlerinin dolar endeksindeki (DXY) küresel oynamaları yakından izlemeyi sürdüreceğini vurguluyor.