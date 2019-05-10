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10 Mayıs 2019 Cuma dolar TL kurunda son durum

Serbest piyasada döviz açılış fiyatları belli oldu. Dolar 6,1200 liradan, avro 6,8750 liradan güne başladı

10 Mayıs 2019 Cuma dolar TL kurunda son durum

İstanbul serbest piyasada dolar 6,1200 liradan, avro 6,8750 liradan güne başladı.

Kapalıçarşı'da 6,1180 liradan alınan dolar, 6,1200 liradan satılıyor. 

6,8730 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,8750 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,2400 lira, avronun satış fiyatı ise 7,0280 lira olmuştu. 


Kaynak: AA
Etiketler; #dolar #dolar TL kuru
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