10 Mayıs 2026 akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu?

Akaryakıt piyasasında hareketli saatler yaşanıyor. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'de 10 Mayıs güncel rakamlar ve Salı gecesi beklenen o değişiklik...

Toygu Ökçün
Batı Asya’da tırmanan gerilim ve petrol piyasasındaki sert dalgalanmalar, pompa fiyatlarına doğrudan yansımaya devam ediyor. Hafta başında benzinde görülen düşüşün ardından, bu gece yarısı itibarıyla motorin grubunda da büyük bir değişim gerçekleşti.

RAKAMLAR GÜNCELLENDİ

Yapılan düzenlemeyle motorin fiyatlarında 7 TL 20 kuruşluk bir indirim hesaplandı. Bu tutarın 1 TL 62 kuruşluk kısmı ÖTV farkına mahsup edilirken, sürücülerin tabelada gördüğü net indirim miktarı 5 TL 58 kuruş oldu. Bu gelişmeyle birlikte motorin litre fiyatları uzun bir aradan sonra 70 TL barajının altına indi.

YENİ ZAM KAPIDA

Sektör kaynaklarından elde edilen bilgilere göre, akaryakıt fiyatlarındaki bu gerileme kalıcı olmayacak. 12 Mayıs Salı gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere, akaryakıt fiyatlarına 2,71 TL tutarında yeni bir zam gelmesi bekleniyor. Uzmanlar, sürücülerin zamlı tarifeden etkilenmemek adına depolarını Salı gününe kadar doldurmasının ekonomik olacağını öngörüyor.

10 MAYIS 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL GÜNCEL FİYATLAR

Avrupa Yakası: Benzin 63,81 TL, Motorin 66,25 TL, LPG 33,89 TL

Anadolu Yakası: Benzin 63,67 TL, Motorin 66,11 TL, LPG 33,29 TL

ANKARA GÜNCEL FİYATLAR

Benzin: 64,78 TL

Motorin: 67,38 TL

LPG: 33,87 TL

İZMİR GÜNCEL FİYATLAR

Benzin: 65,06 TL

Motorin: 67,65 TL

LPG: 33,69 TL

