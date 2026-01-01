10 milyon TL'nin 32 günlük getirisi dudak uçuklattı! İşte banka banka o liste...

Bankalar arasındaki faiz yarışı kızıştı, parasını mevduatta değerlendirmek isteyenler için kazanç kapıları sonuna kadar açıldı. 10 Milyon TL gibi yüksek bir meblağı bankaya yatıranlar, sadece 32 gün sonunda bir servet kazanıyor. İşte kuruşu kuruşuna o hesaplama...

Mevduat faizlerindeki hareketlilik, nakit parası olan yatırımcıların rotasını yeniden bankalara çevirmesine neden oldu.

Merkez Bankası'nın faiz kararları ve piyasa koşullarıyla birlikte bankalar, müşteri çekmek için oranlarını güncelledi.

Peki, hangi banka ne kadar veriyor? En yüksek faiz oranı hangisinde?

İşte bankalar ve 10 Milyon TL için sundukları 32 günlük kazanç tablosu:

Akbank
Faiz oranı: %42
Aylık net getiri: 308.293,50 TL
Vade sonu tutar: 10.308.293,50 TL

Garanti BBVA
Faiz oranı: %40
Aylık net getiri: 289.315,07 TL
Vade sonu tutar: 10.289.315,07 TL

QNB
Faiz oranı: %31,5
Aylık net getiri: 205.052,05 TL
Vade sonu tutar: 10.205.052,05 TL

Odea Bank
Faiz oranı: %45
Aylık net getiri: 297.597,01 TL
Vade sonu tutar: 10.297.597,01 TL

ING
Faiz oranı: %44
Aylık net getiri: 282.801,32 TL
Vade sonu tutar: 10.282.801,32 TL

DenizBank
Faiz oranı: %41
Aylık net getiri: 296.547,95 TL
Vade sonu tutar: 10.296.547,95 TL

Odea Bank
Faiz oranı: %41
Aylık net getiri: 296.547,95 TL
Vade sonu tutar: 10.296.547,95 TL

QNB
Faiz oranı: %40,75
Aylık net getiri: 294.739,73 TL
Vade sonu tutar: 10.294.739,73 TL

Akbank
Faiz oranı: %40,5
Aylık net getiri: 292.931,51 TL
Vade sonu tutar: 10.292.931,51 TL

İş Bankası
Faiz oranı: %39
Aylık net getiri: 282.082,19 TL
Vade sonu tutar: 10.282.082,19 TL

Ziraat Bankası
Faiz oranı: %39
Aylık net getiri: 282.082,19 TL
Vade sonu tutar: 10.282.082,19 TL

Halkbank
Faiz oranı: %39
Aylık net getiri: 282.082,19 TL
Vade sonu tutar: 10.282.082,19 TL

