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10 milyon turist geldi, para bırakmadı!

Turizmin başkenti Antalya'ya son 10 ayda yaklaşık 10 milyon turist geldi. Peki bu durum Antalya esnafını mutlu etti mi? İşte Antalya halkının Ulusal Kanal mifronuna söyledikleri.

10 milyon turist geldi, para bırakmadı!
Antalya'ya her 1 dakika içinde uçak inip kalkıyordu. Yaz sezonu boyunca kente yaklaşık 10 milyon turist akın etti.

Turistler kente geldi gelmesine ama alışveriş için çarşılara çıkmayı tercih etmedi.

Antalya  TicareT Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, turist sayısına değil, bıraktığı etkiye dikkat çekti.



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