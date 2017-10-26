Antalya'ya her 1 dakika içinde uçak inip kalkıyordu. Yaz sezonu boyunca kente yaklaşık 10 milyon turist akın etti.
Turistler kente geldi gelmesine ama alışveriş için çarşılara çıkmayı tercih etmedi.
Antalya TicareT Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, turist sayısına değil, bıraktığı etkiye dikkat çekti.
HABER: DEVRİM DÖNMEZ KOÇAK - KAMERA: MESUT TÖRÜN
ulusal.com.tr
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