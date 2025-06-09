10 milyondan fazla yatırımcı bu hisselere yöneldi: İşte en çok tercih edilen 20 hisse
Borsa İstanbul’da yatırımcı ilgisi rekor kırıyor. Yatırımcı sayısı on milyonu aşarken, yatırımcıların en çok rağbet gösterdiği 20 hisse de belli oldu. Listede temettü verimiyle öne çıkan hisseler dikkat çekiyor. En fazla yatırımcıya sahip hisse ise TUPRS oldu.
Borsa İstanbul’da işlem gören hisselere olan ilgi son dönemde rekor düzeye ulaştı. Türkiye’de sermaye piyasalarına yönelen bireysel yatırımcıların sayısı hızla artarken, yatırımcı sayısı 10 milyonun üzerine çıktı.
Rotaborsa.com verilerine göre, Borsa İstanbul’da en fazla yatırımcıya sahip olan hisse senedi Tüpraş (TUPRS) oldu.
İşte borsada yatırımcıların en çok tercih ettiği 20 hisse:
20. Enerjisa Enerji A.Ş. (ENJSA)
Yatırımcı sayısı
277.158
19. Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım A.Ş. (AGROT)
Yatırımcı sayısı
287.123
18. Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. (ZOREN)
Yatırımcı sayısı
290.046
17. Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. (DOAS)
Yatırımcı sayısı
295.627
16. Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. (FROTO)
Yatırımcı sayısı
314.856
15. Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. (KONTR)
Yatırımcı sayısı
341.461
14. TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TABGD)
Yatırımcı sayısı
344.871
13. Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. (PGSUS)
Yatırımcı sayısı
363.779
12. Astor Enerji A.Ş. (ASTOR)
Yatırımcı sayısı
370.491
11. Reeder Teknoloji Sanayi ve Ticaret A.Ş. (REEDR)
Yatırımcı sayısı
432.203
10. Koç Holding A.Ş. (KCHOL)
Yatırımcı sayısı
432.515
9. Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş. (ALTNY)
Yatırımcı sayısı
445.108
8. Erdemir Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (EREGL)
Yatırımcı sayısı
481.906
7. Hektaş Ticaret T.A.Ş. (HEKTS)
Yatırımcı sayısı
517.850
6. Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASELS)
Yatırımcı sayısı
538.636
5. Türkiye İş Bankası A.Ş. (C) (ISCTR)
Yatırımcı sayısı
572.178
4. Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. (SISE)
Yatırımcı sayısı
626.256
3. Sasa Polyester Sanayi A.Ş. (SASA)
Yatırımcı sayısı
691.742
2. Türk Hava Yolları A.O. (THYAO)
Yatırımcı sayısı
1.025.641
1. Tüpraş Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TUPRS)
Yatırımcı sayısı
1.124.981