10 milyondan fazla yatırımcı bu hisselere yöneldi: İşte en çok tercih edilen 20 hisse

Borsa İstanbul’da yatırımcı ilgisi rekor kırıyor. Yatırımcı sayısı on milyonu aşarken, yatırımcıların en çok rağbet gösterdiği 20 hisse de belli oldu. Listede temettü verimiyle öne çıkan hisseler dikkat çekiyor. En fazla yatırımcıya sahip hisse ise TUPRS oldu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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10 milyondan fazla yatırımcı bu hisselere yöneldi: İşte en çok tercih edilen 20 hisse - Resim: 1

Borsa İstanbul’da işlem gören hisselere olan ilgi son dönemde rekor düzeye ulaştı. Türkiye’de sermaye piyasalarına yönelen bireysel yatırımcıların sayısı hızla artarken, yatırımcı sayısı 10 milyonun üzerine çıktı.

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10 milyondan fazla yatırımcı bu hisselere yöneldi: İşte en çok tercih edilen 20 hisse - Resim: 2

Rotaborsa.com verilerine göre, Borsa İstanbul’da en fazla yatırımcıya sahip olan hisse senedi Tüpraş (TUPRS) oldu.

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10 milyondan fazla yatırımcı bu hisselere yöneldi: İşte en çok tercih edilen 20 hisse - Resim: 3

İşte borsada yatırımcıların en çok tercih ettiği 20 hisse:

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10 milyondan fazla yatırımcı bu hisselere yöneldi: İşte en çok tercih edilen 20 hisse - Resim: 4

20. Enerjisa Enerji A.Ş. (ENJSA)

Yatırımcı sayısı
277.158

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10 milyondan fazla yatırımcı bu hisselere yöneldi: İşte en çok tercih edilen 20 hisse - Resim: 5

19. Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım A.Ş. (AGROT)

Yatırımcı sayısı
287.123

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10 milyondan fazla yatırımcı bu hisselere yöneldi: İşte en çok tercih edilen 20 hisse - Resim: 6

18. Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. (ZOREN)

Yatırımcı sayısı
290.046

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10 milyondan fazla yatırımcı bu hisselere yöneldi: İşte en çok tercih edilen 20 hisse - Resim: 7

17. Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. (DOAS)

Yatırımcı sayısı
295.627

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10 milyondan fazla yatırımcı bu hisselere yöneldi: İşte en çok tercih edilen 20 hisse - Resim: 8

16. Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. (FROTO)

Yatırımcı sayısı
314.856

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10 milyondan fazla yatırımcı bu hisselere yöneldi: İşte en çok tercih edilen 20 hisse - Resim: 9

15. Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. (KONTR)

Yatırımcı sayısı
341.461

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10 milyondan fazla yatırımcı bu hisselere yöneldi: İşte en çok tercih edilen 20 hisse - Resim: 10

14. TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TABGD) 

Yatırımcı sayısı
344.871

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10 milyondan fazla yatırımcı bu hisselere yöneldi: İşte en çok tercih edilen 20 hisse - Resim: 11

13. Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. (PGSUS)

Yatırımcı sayısı
363.779

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10 milyondan fazla yatırımcı bu hisselere yöneldi: İşte en çok tercih edilen 20 hisse - Resim: 12

12. Astor Enerji A.Ş. (ASTOR)

Yatırımcı sayısı
370.491

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10 milyondan fazla yatırımcı bu hisselere yöneldi: İşte en çok tercih edilen 20 hisse - Resim: 13

11. Reeder Teknoloji Sanayi ve Ticaret A.Ş. (REEDR)

Yatırımcı sayısı
432.203

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10 milyondan fazla yatırımcı bu hisselere yöneldi: İşte en çok tercih edilen 20 hisse - Resim: 14

10. Koç Holding A.Ş. (KCHOL)

Yatırımcı sayısı
432.515

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10 milyondan fazla yatırımcı bu hisselere yöneldi: İşte en çok tercih edilen 20 hisse - Resim: 15

9. Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş. (ALTNY) 

Yatırımcı sayısı
445.108

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10 milyondan fazla yatırımcı bu hisselere yöneldi: İşte en çok tercih edilen 20 hisse - Resim: 16

8. Erdemir Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (EREGL)

Yatırımcı sayısı
481.906

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10 milyondan fazla yatırımcı bu hisselere yöneldi: İşte en çok tercih edilen 20 hisse - Resim: 17

7. Hektaş Ticaret T.A.Ş. (HEKTS)

Yatırımcı sayısı
517.850

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10 milyondan fazla yatırımcı bu hisselere yöneldi: İşte en çok tercih edilen 20 hisse - Resim: 18

6. Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASELS)

Yatırımcı sayısı
538.636

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10 milyondan fazla yatırımcı bu hisselere yöneldi: İşte en çok tercih edilen 20 hisse - Resim: 19

5. Türkiye İş Bankası A.Ş. (C) (ISCTR)

Yatırımcı sayısı
572.178

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10 milyondan fazla yatırımcı bu hisselere yöneldi: İşte en çok tercih edilen 20 hisse - Resim: 20

4. Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. (SISE)

Yatırımcı sayısı
626.256

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10 milyondan fazla yatırımcı bu hisselere yöneldi: İşte en çok tercih edilen 20 hisse - Resim: 21

3. Sasa Polyester Sanayi A.Ş. (SASA)

Yatırımcı sayısı
691.742

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10 milyondan fazla yatırımcı bu hisselere yöneldi: İşte en çok tercih edilen 20 hisse - Resim: 22

2. Türk Hava Yolları A.O. (THYAO)

Yatırımcı sayısı
1.025.641

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10 milyondan fazla yatırımcı bu hisselere yöneldi: İşte en çok tercih edilen 20 hisse - Resim: 23

1. Tüpraş Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TUPRS)

Yatırımcı sayısı
1.124.981

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