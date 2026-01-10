10 Ocak 2026 güncel altın fiyatları: Gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar oldu?
Küresel ve yerel piyasalardaki hareketlilik sürerken, yatırımcıların ve vatandaşların gözü 10 Ocak 2026 Cumartesi günü itibarıyla güncel altın fiyatlarına çevrildi.
Ekonomi gündemini yakından takip eden yatırımcılar ve altın alım satımı yapmayı planlayan vatandaşlar, güncel verileri mercek altına aldı. İç ve dış piyasalarda yaşanan gelişmeler ile döviz kurundaki değişimler, altın fiyatları üzerinde belirleyici rol oynamaya devam ediyor.
10 Ocak 2026 Cumartesi gününün ilk saatlerinde gram, çeyrek ve ons altın başta olmak üzere piyasadaki son durum netleşti.
Piyasalardan alınan son verilere göre altın türlerindeki satış fiyatları şöyle sıralandı:
Gram altın satış fiyatı: 6.251,35 TL
Çeyrek altın satış fiyatı: 10.454,00 TL
Yarım altın satış fiyatı: 20.907,00 TL
Tam altın satış fiyatı: 41.399,40 TL
Cumhuriyet altını satış fiyatı: 41.654,00 TL
Gremse altın satış fiyatı: 103.815,98 TL
Ons altın satış fiyatı: 4.508,84 dolar