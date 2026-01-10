10 Ocak 2026 güncel altın fiyatları: Gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar oldu?

Ekonomi gündemini yakından takip eden yatırımcılar ve altın alım satımı yapmayı planlayan vatandaşlar, güncel verileri mercek altına aldı. İç ve dış piyasalarda yaşanan gelişmeler ile döviz kurundaki değişimler, altın fiyatları üzerinde belirleyici rol oynamaya devam ediyor.