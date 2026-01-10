10 Ocak 2026 güncel altın fiyatları: Gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar oldu?

Küresel ve yerel piyasalardaki hareketlilik sürerken, yatırımcıların ve vatandaşların gözü 10 Ocak 2026 Cumartesi günü itibarıyla güncel altın fiyatlarına çevrildi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma: Güncellenme:
10 Ocak 2026 güncel altın fiyatları: Gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar oldu? - Resim: 1

Ekonomi gündemini yakından takip eden yatırımcılar ve altın alım satımı yapmayı planlayan vatandaşlar, güncel verileri mercek altına aldı. İç ve dış piyasalarda yaşanan gelişmeler ile döviz kurundaki değişimler, altın fiyatları üzerinde belirleyici rol oynamaya devam ediyor.

1 10
10 Ocak 2026 güncel altın fiyatları: Gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar oldu? - Resim: 2

10 Ocak 2026 Cumartesi gününün ilk saatlerinde gram, çeyrek ve ons altın başta olmak üzere piyasadaki son durum netleşti.

2 10
10 Ocak 2026 güncel altın fiyatları: Gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar oldu? - Resim: 3

Piyasalardan alınan son verilere göre altın türlerindeki satış fiyatları şöyle sıralandı:

3 10
10 Ocak 2026 güncel altın fiyatları: Gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar oldu? - Resim: 4

Gram altın satış fiyatı: 6.251,35 TL

4 10
10 Ocak 2026 güncel altın fiyatları: Gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar oldu? - Resim: 5

Çeyrek altın satış fiyatı: 10.454,00 TL

5 10
10 Ocak 2026 güncel altın fiyatları: Gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar oldu? - Resim: 6

Yarım altın satış fiyatı: 20.907,00 TL

6 10
10 Ocak 2026 güncel altın fiyatları: Gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar oldu? - Resim: 7

Tam altın satış fiyatı: 41.399,40 TL

7 10
10 Ocak 2026 güncel altın fiyatları: Gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar oldu? - Resim: 8

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 41.654,00 TL

8 10
10 Ocak 2026 güncel altın fiyatları: Gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar oldu? - Resim: 9

Gremse altın satış fiyatı: 103.815,98 TL

9 10
10 Ocak 2026 güncel altın fiyatları: Gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar oldu? - Resim: 10

Ons altın satış fiyatı: 4.508,84 dolar

10 10
altın fiyatları