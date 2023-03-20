10 soruda kentsel dönüşüm kredisi: Kimler yararlanacak? Faiz oranı kaç olacak?
Hazine ve Maliye Bakanlığı, kentsel dönüşüme yönelik destek paketini duyurdu. Peki bu krediden kimler nasıl yararlanabilecek. Vade ve faiz oranları ne olacak?
Hazine ve Maliye Bakanlığı, geçen hafta kamuoyuna duyurulan "Kentsel Dönüşüm Kredisi"nin detaylarını 10 soruya verdiği cevaplarla derledi.
Bakanlık, Twitter hesabından, 10 soruya verdiği cevaplarla paketin merak edilen yönlerine açıklık getirdi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile hazırlanan "Kentsel Dönüşüm Kredi Paketi"nden kimlerin nasıl yararlanabileceğine, vade ve faiz oranlarından kiracı ve iş yerlerinin durumuna kadar detaylar paylaşımda yer aldı.
Konuya ilişkin 10 soru ve verilen cevaplar şöyle:
1- Kentsel dönüşüm kredisinde devlet desteği ne olacak?
Yüzde 1,49 faiz oranının 0,70'ini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı karşılayacak, yüzde 0,79 faiz imkanıyla krediden yararlanılabilecek.
2- Kentsel dönüşüm kredisinden yararlanmak için bir şart var mı?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının yetkilendirdiği kuruluşlara riskli yapı tespitini yaptıranlar bankaya müracaat edebilecek.