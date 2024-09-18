100 bin TL ihtiyaç kredisi çeken ne kadar ödeyecek?

Merkez Bankası verilerine göre, 12 Temmuz'da yüzde 77.90 olan ihtiyaç kredisi faiz oranları, 6 Eylül'de yüzde 71.65'e düştü. Aynı dönemde tüketici kredileri de yüzde 75.24’ten yüzde 68.79’a geriledi. Uzmanlara göre, bu düşüşün temel nedeni piyasalarda artan likidite fazlası. Yabancı yatırımcıların Türkiye’ye olan portföy girişlerinin artmasıyla, bankalar ellerindeki likiditeyi daha düşük faiz oranlarıyla kredi olarak sunabiliyor.

100 BİN TL İHTİYAÇ KREDİSİ ÇEKEN NE KADAR ÖDEYECEK?

Şu anda 18 ay vade ile 100 bin TL ihtiyaç kredisi çeken bir kişi, vade sonunda toplam 180 bin TL geri ödeme yapacak. Bu ödemenin 80 bin TL'si faiz olarak hesaplanıyor.

FAİZLER DAHA DA DÜŞER Mİ?

Milliyet'e konuşan Ekonomist Muhammet Bayram, kredi faizlerinde ilerleyen süreçte daha fazla düşüş olmasını beklediğini belirtti. Bayram, politika faizinin yüksek seviyeye ulaştığını ve bu nedenle reel faizlerin aşağı yönlü bir dengeye oturduğunu söyledi. Ayrıca, Fed'in olası faiz indirimleriyle birlikte Türkiye’ye yeni fon girişlerinin olacağını ve kredi faizlerinin daha da düşebileceğini ifade etti.