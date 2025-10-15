100 bin TL kredi 30 ayda ne kadar geri ödenir? Banka banka fark dudak uçuklattı

Bankalar arasında ihtiyaç kredisi faiz oranı farkı açılıyor. 100.000 TL’yi 30 ay vadeyle çekenler için aylık taksitler 5.700 TL’den başlayıp 8.100 TL’ye kadar çıkıyor. İşte 2025 Ekim ayı itibarıyla bankaların güncel faiz oranları, aylık taksit tutarları ve toplam geri ödeme miktarları…

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma: Güncellenme:
100 bin TL kredi 30 ayda ne kadar geri ödenir? Banka banka fark dudak uçuklattı - Resim: 1

Ekonomide faiz oranlarının yükselmesiyle birlikte, ihtiyaç kredilerinde geri ödeme farkı giderek artıyor.

1 23
100 bin TL kredi 30 ayda ne kadar geri ödenir? Banka banka fark dudak uçuklattı - Resim: 2

Ekim 2025 itibarıyla bankalarda 30 ay vadeli ihtiyaç kredilerinin faiz oranları %2,99’dan %5,49’a kadar değişiyor.

2 23
100 bin TL kredi 30 ayda ne kadar geri ödenir? Banka banka fark dudak uçuklattı - Resim: 3

İşte banka banka 100.000 TL 30 ay vadeli ihtiyaç kredisi hesaplaması:

3 23
100 bin TL kredi 30 ayda ne kadar geri ödenir? Banka banka fark dudak uçuklattı - Resim: 4

GETİRFİNANS
İhtiyaç Kredisi
Faiz Oranı: %3,49
Aylık Taksit: 6.165,91 TL
Toplam Ödeme: 184.977,30 TL

4 23
100 bin TL kredi 30 ayda ne kadar geri ödenir? Banka banka fark dudak uçuklattı - Resim: 5

TEB – TÜRK EKONOMİ BANKASI
3 Ay Ertelemeli Kredi
Faiz Oranı: %2,99
Aylık Taksit: 5.703,93 TL
Toplam Ödeme: 171.692,90 TL

5 23
100 bin TL kredi 30 ayda ne kadar geri ödenir? Banka banka fark dudak uçuklattı - Resim: 6

QNB FİNANSBANK
Yeni Müşterilere Özel
Faiz Oranı: %3,09
Aylık Taksit: 5.794,95 TL
Toplam Ödeme: 174.423,50 TL

6 23
100 bin TL kredi 30 ayda ne kadar geri ödenir? Banka banka fark dudak uçuklattı - Resim: 7

GARANTİ BBVA
Borç Kapatma Kredisi
Faiz Oranı: %3,14
Aylık Taksit: 5.840,72 TL
Toplam Ödeme: 175.796,60 TL

7 23
100 bin TL kredi 30 ayda ne kadar geri ödenir? Banka banka fark dudak uçuklattı - Resim: 8

ALTERNATİF BANK
Dijital İhtiyaç Kredisi
Faiz Oranı: %3,19
Aylık Taksit: 5.886,67 TL
Toplam Ödeme: 177.100,10 TL

8 23
100 bin TL kredi 30 ayda ne kadar geri ödenir? Banka banka fark dudak uçuklattı - Resim: 9

ING BANK
3 Ay Ertelemeli Kredi
Faiz Oranı: %3,29
Aylık Taksit: 5.979,07 TL
Toplam Ödeme: 179.872,10 TL

9 23
100 bin TL kredi 30 ayda ne kadar geri ödenir? Banka banka fark dudak uçuklattı - Resim: 10

DENİZBANK
İhtiyaç Kredisi
Faiz Oranı: %3,30
Aylık Taksit: 5.988,35 TL
Toplam Ödeme: 180.225,50 TL

10 23
100 bin TL kredi 30 ayda ne kadar geri ödenir? Banka banka fark dudak uçuklattı - Resim: 11

ENPARA.COM
İhtiyaç Kredisi
Faiz Oranı: %3,54
Aylık Taksit: 6.213,03 TL
Toplam Ödeme: 186.390,90 TL

11 23
100 bin TL kredi 30 ayda ne kadar geri ödenir? Banka banka fark dudak uçuklattı - Resim: 12

YAPI KREDİ
3 Ay Ertelemeli İhtiyaç Kredisi
Faiz Oranı: %3,69
Aylık Taksit: 6.355,39 TL
Toplam Ödeme: 191.236,70 TL

12 23
100 bin TL kredi 30 ayda ne kadar geri ödenir? Banka banka fark dudak uçuklattı - Resim: 13

N KOLAY
İhtiyaç Kredisi
Faiz Oranı: %3,79
Aylık Taksit: 6.451,11 TL
Toplam Ödeme: 194.108,30 TL

13 23
100 bin TL kredi 30 ayda ne kadar geri ödenir? Banka banka fark dudak uçuklattı - Resim: 14

TÜRKİYE FİNANS
3 Ay Ertelemeli Finansman
Kâr Payı Oranı: %3,89
Aylık Taksit: 6.547,47 TL
Toplam Ödeme: 196.424,10 TL

14 23
100 bin TL kredi 30 ayda ne kadar geri ödenir? Banka banka fark dudak uçuklattı - Resim: 15

VAKIF KATILIM
İhtiyaç Finansmanı
Kâr Payı Oranı: %3,89
Aylık Taksit: 6.547,47 TL
Toplam Ödeme: 196.924,10 TL

15 23
100 bin TL kredi 30 ayda ne kadar geri ödenir? Banka banka fark dudak uçuklattı - Resim: 16

İŞ BANKASI
İhtiyaç Kredisi
Faiz Oranı: %3,94
Aylık Taksit: 6.595,89 TL
Toplam Ödeme: 198.451,70 TL

16 23
100 bin TL kredi 30 ayda ne kadar geri ödenir? Banka banka fark dudak uçuklattı - Resim: 17

AKBANK
İhtiyaç Kredisi
Faiz Oranı: %3,99
Aylık Taksit: 6.644,46 TL
Toplam Ödeme: 199.908,80 TL

17 23
100 bin TL kredi 30 ayda ne kadar geri ödenir? Banka banka fark dudak uçuklattı - Resim: 18

GARANTİ BBVA
İhtiyaç Kredisi
Faiz Oranı: %4,44
Aylık Taksit: 7.088,54 TL
Toplam Ödeme: 213.231,20 TL

18 23
100 bin TL kredi 30 ayda ne kadar geri ödenir? Banka banka fark dudak uçuklattı - Resim: 19

FIBABANKA
İhtiyaç Kredisi
Faiz Oranı: %4,50
Aylık Taksit: 7.148,67 TL
Toplam Ödeme: 215.035,10 TL

19 23
100 bin TL kredi 30 ayda ne kadar geri ödenir? Banka banka fark dudak uçuklattı - Resim: 20

ICBC BANK TURKEY
Hesaplı Kredi
Faiz Oranı: %4,58
Aylık Taksit: 7.229,17 TL
Toplam Ödeme: 217.450,10 TL

20 23
100 bin TL kredi 30 ayda ne kadar geri ödenir? Banka banka fark dudak uçuklattı - Resim: 21

ZİRAAT BANKASI
Tüketici Kredisi
Faiz Oranı: %4,99
Aylık Taksit: 7.647,43 TL
Toplam Ödeme: 229.922,90 TL

21 23
100 bin TL kredi 30 ayda ne kadar geri ödenir? Banka banka fark dudak uçuklattı - Resim: 22

HALKBANK
Hızlı Kredi
Faiz Oranı: %5,06
Aylık Taksit: 7.719,77 TL
Toplam Ödeme: 232.168,10 TL

22 23
100 bin TL kredi 30 ayda ne kadar geri ödenir? Banka banka fark dudak uçuklattı - Resim: 23

HSBC
İhtiyaç Kredisi
Faiz Oranı: %5,49
Aylık Taksit: 8.169,83 TL
Toplam Ödeme: 245.669,90 TL

23 23
ihtiyaç kredisi