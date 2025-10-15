100 bin TL kredi 30 ayda ne kadar geri ödenir? Banka banka fark dudak uçuklattı
Bankalar arasında ihtiyaç kredisi faiz oranı farkı açılıyor. 100.000 TL’yi 30 ay vadeyle çekenler için aylık taksitler 5.700 TL’den başlayıp 8.100 TL’ye kadar çıkıyor. İşte 2025 Ekim ayı itibarıyla bankaların güncel faiz oranları, aylık taksit tutarları ve toplam geri ödeme miktarları…
Ekonomide faiz oranlarının yükselmesiyle birlikte, ihtiyaç kredilerinde geri ödeme farkı giderek artıyor.
Ekim 2025 itibarıyla bankalarda 30 ay vadeli ihtiyaç kredilerinin faiz oranları %2,99’dan %5,49’a kadar değişiyor.
İşte banka banka 100.000 TL 30 ay vadeli ihtiyaç kredisi hesaplaması:
GETİRFİNANS
İhtiyaç Kredisi
Faiz Oranı: %3,49
Aylık Taksit: 6.165,91 TL
Toplam Ödeme: 184.977,30 TL
TEB – TÜRK EKONOMİ BANKASI
3 Ay Ertelemeli Kredi
Faiz Oranı: %2,99
Aylık Taksit: 5.703,93 TL
Toplam Ödeme: 171.692,90 TL
QNB FİNANSBANK
Yeni Müşterilere Özel
Faiz Oranı: %3,09
Aylık Taksit: 5.794,95 TL
Toplam Ödeme: 174.423,50 TL
GARANTİ BBVA
Borç Kapatma Kredisi
Faiz Oranı: %3,14
Aylık Taksit: 5.840,72 TL
Toplam Ödeme: 175.796,60 TL
ALTERNATİF BANK
Dijital İhtiyaç Kredisi
Faiz Oranı: %3,19
Aylık Taksit: 5.886,67 TL
Toplam Ödeme: 177.100,10 TL
ING BANK
3 Ay Ertelemeli Kredi
Faiz Oranı: %3,29
Aylık Taksit: 5.979,07 TL
Toplam Ödeme: 179.872,10 TL
DENİZBANK
İhtiyaç Kredisi
Faiz Oranı: %3,30
Aylık Taksit: 5.988,35 TL
Toplam Ödeme: 180.225,50 TL
ENPARA.COM
İhtiyaç Kredisi
Faiz Oranı: %3,54
Aylık Taksit: 6.213,03 TL
Toplam Ödeme: 186.390,90 TL
YAPI KREDİ
3 Ay Ertelemeli İhtiyaç Kredisi
Faiz Oranı: %3,69
Aylık Taksit: 6.355,39 TL
Toplam Ödeme: 191.236,70 TL
N KOLAY
İhtiyaç Kredisi
Faiz Oranı: %3,79
Aylık Taksit: 6.451,11 TL
Toplam Ödeme: 194.108,30 TL
TÜRKİYE FİNANS
3 Ay Ertelemeli Finansman
Kâr Payı Oranı: %3,89
Aylık Taksit: 6.547,47 TL
Toplam Ödeme: 196.424,10 TL
VAKIF KATILIM
İhtiyaç Finansmanı
Kâr Payı Oranı: %3,89
Aylık Taksit: 6.547,47 TL
Toplam Ödeme: 196.924,10 TL
İŞ BANKASI
İhtiyaç Kredisi
Faiz Oranı: %3,94
Aylık Taksit: 6.595,89 TL
Toplam Ödeme: 198.451,70 TL
AKBANK
İhtiyaç Kredisi
Faiz Oranı: %3,99
Aylık Taksit: 6.644,46 TL
Toplam Ödeme: 199.908,80 TL
GARANTİ BBVA
İhtiyaç Kredisi
Faiz Oranı: %4,44
Aylık Taksit: 7.088,54 TL
Toplam Ödeme: 213.231,20 TL
FIBABANKA
İhtiyaç Kredisi
Faiz Oranı: %4,50
Aylık Taksit: 7.148,67 TL
Toplam Ödeme: 215.035,10 TL
ICBC BANK TURKEY
Hesaplı Kredi
Faiz Oranı: %4,58
Aylık Taksit: 7.229,17 TL
Toplam Ödeme: 217.450,10 TL
ZİRAAT BANKASI
Tüketici Kredisi
Faiz Oranı: %4,99
Aylık Taksit: 7.647,43 TL
Toplam Ödeme: 229.922,90 TL
HALKBANK
Hızlı Kredi
Faiz Oranı: %5,06
Aylık Taksit: 7.719,77 TL
Toplam Ödeme: 232.168,10 TL
HSBC
İhtiyaç Kredisi
Faiz Oranı: %5,49
Aylık Taksit: 8.169,83 TL
Toplam Ödeme: 245.669,90 TL