100 bin TL kredi çekmek artık cesaret istiyor: Faizler el yakıyor!
İhtiyaç kredilerinde faiz artışları tüketiciyi geri adım attırdı. BDDK verilerine göre kredi hacmindeki artış son 3 haftanın en düşük seviyesinde kaldı. 100 bin TL ihtiyaç kredisi için 12, 24 ve 36 ay vadeli güncel geri ödeme tutarları da merak konusu oldu.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından açıklanan verilere göre ihtiyaç kredilerinde büyüme hızı yavaşladı. 9 Mayıs ile biten haftada ihtiyaç kredisi hacmi 1 trilyon 629,55 milyon TL’ye yükselirken, bir önceki haftaya göre yalnızca 8,35 milyar TL’lik artış yaşandı. Bu artış son 3 haftanın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti.
Faizlerdeki yükselişin arkasında Merkez Bankası'nın fiyat istikrarını sağlamak amacıyla uyguladığı sıkı para politikası yer alıyor. Bu politika çerçevesinde bankalar ihtiyaç kredisi faizlerini yukarı çekti. Artan faiz oranları tüketicileri “bekle-gör” tutumuna yönlendirdi.
Bankaların sunduğu kredi seçeneklerinde, vade süresi arttıkça faiz oranı da yükseliyor. Bu da özellikle uzun vadeli kredi kullanımlarında toplam geri ödeme tutarının ciddi biçimde artmasına neden oluyor.
Yüksek faiz ortamında kredi kullanmak isteyen tüketiciler en çok “100 bin TL ihtiyaç kredisi için aylık taksit ne kadar?” sorusunun cevabını arıyor.
İşte Ekonomim'e göre, 100 bin TL kredi için vadeye göre en düşük oranı sunan bankalar ve güncel geri ödeme tabloları:
Kredi Tutarı: 100 bin TL
Kredi Vadesi: 12 ay
Kredi Faiz Oranı: %3,89
Aylık Taksit: 11 bin 319 TL
Toplam Geri Ödeme: 136 bin 326 TL
Net finansman maliyeti: %36,32
Banka: Vakıf Katılım
Kredi Tutarı: 100 bin TL
Kredi Vadesi: 24 ay
Kredi Oranı: %2,99
Aylık Taksit: 6 bin 483 TL
Toplam Geri Ödeme: 156 bin 168 TL
Net finansman maliyeti: %56,16
Banka: ON Dijital (Yeni müşteri)
Kredi Tutarı: 100 bin TL
Kredi Vadesi: 36 ay
Kredi Oranı: %3,39
Aylık Taksit: 5 bin 591 TL
Toplam Geri Ödeme: 225 bin 21 TL
Net finansman maliyeti: %115
Banka: Denizbank