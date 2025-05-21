100 bin TL kredi çekmek artık cesaret istiyor: Faizler el yakıyor!

İhtiyaç kredilerinde faiz artışları tüketiciyi geri adım attırdı. BDDK verilerine göre kredi hacmindeki artış son 3 haftanın en düşük seviyesinde kaldı. 100 bin TL ihtiyaç kredisi için 12, 24 ve 36 ay vadeli güncel geri ödeme tutarları da merak konusu oldu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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100 bin TL kredi çekmek artık cesaret istiyor: Faizler el yakıyor! - Resim: 1

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından açıklanan verilere göre ihtiyaç kredilerinde büyüme hızı yavaşladı. 9 Mayıs ile biten haftada ihtiyaç kredisi hacmi 1 trilyon 629,55 milyon TL’ye yükselirken, bir önceki haftaya göre yalnızca 8,35 milyar TL’lik artış yaşandı. Bu artış son 3 haftanın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti.

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100 bin TL kredi çekmek artık cesaret istiyor: Faizler el yakıyor! - Resim: 2

Faizlerdeki yükselişin arkasında Merkez Bankası'nın fiyat istikrarını sağlamak amacıyla uyguladığı sıkı para politikası yer alıyor. Bu politika çerçevesinde bankalar ihtiyaç kredisi faizlerini yukarı çekti. Artan faiz oranları tüketicileri “bekle-gör” tutumuna yönlendirdi.

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100 bin TL kredi çekmek artık cesaret istiyor: Faizler el yakıyor! - Resim: 3

Bankaların sunduğu kredi seçeneklerinde, vade süresi arttıkça faiz oranı da yükseliyor. Bu da özellikle uzun vadeli kredi kullanımlarında toplam geri ödeme tutarının ciddi biçimde artmasına neden oluyor.

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100 bin TL kredi çekmek artık cesaret istiyor: Faizler el yakıyor! - Resim: 4

Yüksek faiz ortamında kredi kullanmak isteyen tüketiciler en çok “100 bin TL ihtiyaç kredisi için aylık taksit ne kadar?” sorusunun cevabını arıyor.

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100 bin TL kredi çekmek artık cesaret istiyor: Faizler el yakıyor! - Resim: 5

İşte Ekonomim'e göre, 100 bin TL kredi için vadeye göre en düşük oranı sunan bankalar ve güncel geri ödeme tabloları:

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100 bin TL kredi çekmek artık cesaret istiyor: Faizler el yakıyor! - Resim: 6

Kredi Tutarı: 100 bin TL
Kredi Vadesi: 12 ay
Kredi Faiz Oranı: %3,89
Aylık Taksit: 11 bin 319 TL
Toplam Geri Ödeme: 136 bin 326 TL
Net finansman maliyeti: %36,32
Banka: Vakıf Katılım

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100 bin TL kredi çekmek artık cesaret istiyor: Faizler el yakıyor! - Resim: 7

Kredi Tutarı: 100 bin TL
Kredi Vadesi: 24 ay
Kredi Oranı: %2,99
Aylık Taksit: 6 bin 483 TL
Toplam Geri Ödeme: 156 bin 168 TL
Net finansman maliyeti: %56,16
Banka: ON Dijital (Yeni müşteri)

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100 bin TL kredi çekmek artık cesaret istiyor: Faizler el yakıyor! - Resim: 8

Kredi Tutarı: 100 bin TL
Kredi Vadesi: 36 ay
Kredi Oranı: %3,39
Aylık Taksit: 5 bin 591 TL
Toplam Geri Ödeme: 225 bin 21 TL
Net finansman maliyeti: %115
Banka: Denizbank

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