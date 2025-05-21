100 bin TL kredi çekmek artık cesaret istiyor: Faizler el yakıyor!

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından açıklanan verilere göre ihtiyaç kredilerinde büyüme hızı yavaşladı. 9 Mayıs ile biten haftada ihtiyaç kredisi hacmi 1 trilyon 629,55 milyon TL’ye yükselirken, bir önceki haftaya göre yalnızca 8,35 milyar TL’lik artış yaşandı. Bu artış son 3 haftanın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti.