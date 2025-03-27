100 bin TL’nin 1 aylık getirisi belli oldu! Mevduat faizlerinde son durum

Merkez Bankası’nın sıkı para politikaları ve likidite düzenlemeleri sonrası bankalar, TL mevduat hesaplarını daha cazip hale getirmek için faiz oranlarını yükseltmeye devam ediyor. Peki 100 bin TL'nin 1 aylık getirisi ne kadar oldu?

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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100 bin TL’nin 1 aylık getirisi belli oldu! Mevduat faizlerinde son durum - Resim: 1

25 Mart 2025 itibarıyla 32 günlük (1 aylık) vadeli mevduat faizleri %48’e kadar çıkarken, 100 bin TL’nin aylık getirisi de belli oldu.

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100 bin TL’nin 1 aylık getirisi belli oldu! Mevduat faizlerinde son durum - Resim: 2

Bankacılık sektörü, Merkez Bankası’nın likidite fazlasını azaltmaya yönelik hamleleri sonrası mevduat faiz oranlarını artırma eğilimini sürdürüyor.

32 günlük TL mevduat faiz oranları yüzde 48 seviyesine ulaşırken,
6 aylık vadeli mevduat faizleri ise yüzde 45,5'e kadar yükseldi.

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100 bin TL’nin 1 aylık getirisi belli oldu! Mevduat faizlerinde son durum - Resim: 3

25 Mart 2025 itibarıyla 100 bin TL'nin 1 aylık faizi banka banka şöyle şekillendi:

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100 bin TL’nin 1 aylık getirisi belli oldu! Mevduat faizlerinde son durum - Resim: 4

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı % 45,5
Vade Sonu Tutar 103.391 TL
Net Kazanç 3.391 TL

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100 bin TL’nin 1 aylık getirisi belli oldu! Mevduat faizlerinde son durum - Resim: 5

QNB FİNANS BANK

Faiz Oranı % 48
Vade Sonu Tutar 103.577 TL
Net Kazanç 3.577 TL

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100 bin TL’nin 1 aylık getirisi belli oldu! Mevduat faizlerinde son durum - Resim: 6

ODEA

Faiz Oranı % 47
Vade Sonu Tutar 103.502 TL
Net Kazanç 3.502 TL

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100 bin TL’nin 1 aylık getirisi belli oldu! Mevduat faizlerinde son durum - Resim: 7

AKBANK

Faiz Oranı % 46
Vade Sonu Tutar 103.428 TL
Net Kazanç 3.428 TL

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100 bin TL’nin 1 aylık getirisi belli oldu! Mevduat faizlerinde son durum - Resim: 8

TEB

Faiz Oranı % 46
Vade Sonu Tutar 103.428 TL
Net Kazanç 3.428 TL

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100 bin TL’nin 1 aylık getirisi belli oldu! Mevduat faizlerinde son durum - Resim: 9

ING

Faiz Oranı % 47
Vade Sonu Tutar 103.502 TL
Net Kazanç 3.502 TL

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100 bin TL’nin 1 aylık getirisi belli oldu! Mevduat faizlerinde son durum - Resim: 10

İŞ BANKASI

Faiz Oranı % 39,5
Vade Sonu Tutar 102.944 TL
Net Kazanç 2.944 TL

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100 bin TL’nin 1 aylık getirisi belli oldu! Mevduat faizlerinde son durum - Resim: 11

FİBABANKA

Faiz Oranı % 48
Vade Sonu Tutar 103.577 TL
Net Kazanç 3.577 TL

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100 bin TL’nin 1 aylık getirisi belli oldu! Mevduat faizlerinde son durum - Resim: 12

DENİZBANK

Faiz Oranı % 46
Vade Sonu Tutar 103.428 TL
Net Kazanç 3.428 TL

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100 bin TL’nin 1 aylık getirisi belli oldu! Mevduat faizlerinde son durum - Resim: 13

GETİR FİNANS

Faiz Oranı % 46
Vade Sonu Tutar 103.428 TL
Net Kazanç 3.428 TL

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100 bin TL’nin 1 aylık getirisi belli oldu! Mevduat faizlerinde son durum - Resim: 14

ON Plus

Faiz Oranı % 48,5
Vade Sonu Tutar 103.614 TL
Net Kazanç 3.614 TL

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100 bin TL’nin 1 aylık getirisi belli oldu! Mevduat faizlerinde son durum - Resim: 15

ENPARA

Faiz Oranı % 35,5
Vade Sonu Tutar 102.645 TL
Net Kazanç 2.645 TL

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100 bin TL’nin 1 aylık getirisi belli oldu! Mevduat faizlerinde son durum - Resim: 16

YAPIKREDİ

Faiz Oranı % 37
Vade Sonu Tutar 102.757 TL
Net Kazanç 2.757 TL

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100 bin TL’nin 1 aylık getirisi belli oldu! Mevduat faizlerinde son durum - Resim: 17

TÜRKİYE FİNANS

Faiz Oranı % 47
Vade Sonu Tutar 103.502 TL
Net Kazanç 3.502 TL

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100 bin TL’nin 1 aylık getirisi belli oldu! Mevduat faizlerinde son durum - Resim: 18

N KOLAY

Faiz Oranı % 43
Vade Sonu Tutar 103.204 TL
Net Kazanç 3.204 TL
E-Mevduat

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100 bin TL’nin 1 aylık getirisi belli oldu! Mevduat faizlerinde son durum - Resim: 19

VAKIFKATILIM

Faiz Oranı % 35,24
Vade Sonu Tutar 102.626 TL
Net Kazanç 2.626 TL

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