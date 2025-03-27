100 bin TL’nin 1 aylık getirisi belli oldu! Mevduat faizlerinde son durum
Merkez Bankası’nın sıkı para politikaları ve likidite düzenlemeleri sonrası bankalar, TL mevduat hesaplarını daha cazip hale getirmek için faiz oranlarını yükseltmeye devam ediyor. Peki 100 bin TL'nin 1 aylık getirisi ne kadar oldu?
25 Mart 2025 itibarıyla 32 günlük (1 aylık) vadeli mevduat faizleri %48’e kadar çıkarken, 100 bin TL’nin aylık getirisi de belli oldu.
Bankacılık sektörü, Merkez Bankası’nın likidite fazlasını azaltmaya yönelik hamleleri sonrası mevduat faiz oranlarını artırma eğilimini sürdürüyor.
32 günlük TL mevduat faiz oranları yüzde 48 seviyesine ulaşırken,
6 aylık vadeli mevduat faizleri ise yüzde 45,5'e kadar yükseldi.
25 Mart 2025 itibarıyla 100 bin TL'nin 1 aylık faizi banka banka şöyle şekillendi:
GARANTİ BBVA
Faiz Oranı % 45,5
Vade Sonu Tutar 103.391 TL
Net Kazanç 3.391 TL
QNB FİNANS BANK
Faiz Oranı % 48
Vade Sonu Tutar 103.577 TL
Net Kazanç 3.577 TL
ODEA
Faiz Oranı % 47
Vade Sonu Tutar 103.502 TL
Net Kazanç 3.502 TL
AKBANK
Faiz Oranı % 46
Vade Sonu Tutar 103.428 TL
Net Kazanç 3.428 TL
TEB
Faiz Oranı % 46
Vade Sonu Tutar 103.428 TL
Net Kazanç 3.428 TL
ING
Faiz Oranı % 47
Vade Sonu Tutar 103.502 TL
Net Kazanç 3.502 TL
İŞ BANKASI
Faiz Oranı % 39,5
Vade Sonu Tutar 102.944 TL
Net Kazanç 2.944 TL
FİBABANKA
Faiz Oranı % 48
Vade Sonu Tutar 103.577 TL
Net Kazanç 3.577 TL
DENİZBANK
Faiz Oranı % 46
Vade Sonu Tutar 103.428 TL
Net Kazanç 3.428 TL
GETİR FİNANS
Faiz Oranı % 46
Vade Sonu Tutar 103.428 TL
Net Kazanç 3.428 TL
ON Plus
Faiz Oranı % 48,5
Vade Sonu Tutar 103.614 TL
Net Kazanç 3.614 TL
ENPARA
Faiz Oranı % 35,5
Vade Sonu Tutar 102.645 TL
Net Kazanç 2.645 TL
YAPIKREDİ
Faiz Oranı % 37
Vade Sonu Tutar 102.757 TL
Net Kazanç 2.757 TL
TÜRKİYE FİNANS
Faiz Oranı % 47
Vade Sonu Tutar 103.502 TL
Net Kazanç 3.502 TL
N KOLAY
Faiz Oranı % 43
Vade Sonu Tutar 103.204 TL
Net Kazanç 3.204 TL
E-Mevduat
VAKIFKATILIM
Faiz Oranı % 35,24
Vade Sonu Tutar 102.626 TL
Net Kazanç 2.626 TL