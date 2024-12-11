100 bin TL'nin aylık getirisi belli oldu: İşte en yüksek veren bankalar
Bankada birikimlerini değerlendirmek isteyenler, yıl sonu yaklaşırken mevduat faiz oranlarını yakından takip ediyor. Bankalar, müşteri rekabetini artırmak için mevduat faizlerini yeniden yukarı çekti.
Bazı bankalar yüzde 55’e varan faiz oranları sunmaya başladı. Bu oranlarla birlikte 100 bin TL’nin 1 aylık kazancı hesaplandı. Peki, 1 milyon TL’nin aylık getirisi ne kadar oluyor? İşte 50 bin TL, 100 bin TL, 250 bin TL, 500 bin TL ve 1 milyon TL için kalem kalem getiriler ve bankaların güncel faiz oranları...
DENİZBANK
Faiz oranı: Yüzde 48
Net Kazanç: 3.777,05 TL
Vade sonu tutarı: 103.777,05 TL
ODEA
Faiz oranı: Yüzde 48
Net kazanç: 3.777,05 TL
Vade sonu tutar: 103.777,05 TL
ING
Faiz oranı: Yüzde 52
Net kazanç: 4.091,8 TL
Vade sonu tutar: 104.091,8 TL
TEB
Faiz oranı: Yüzde 52
Net kazanç: 4.091,8 TL
Vade sonu tutar: 104.091,8 TL
TÜRKİYE İŞ BANKASI
Faiz oranı: Yüzde 40
Net kazanç: 3.147,54 TL
Vade sonu tutar: 103.147,54 TL
ON PLUS
Faiz oranı: Yüzde 55
Net kazanç: 4.327,87 TL
Vade sonu tutar: 104.327,87 TL
EN PARA
Faiz oranı: Yüzde 39
Net kazanç: 3.068,85 TL
Vade sonu tutar: 103.068,85 TL
YAPI KREDİ
Faiz oranı: Yüzde 46
Net kazanç: 3.619,67 TL
Vade sonu tutar: 103.619,67 TL
GARANTİ BBVA
Faiz oranı: Yüzde 46
Net kazanç: 3.619,67 TL
Vade sonu tutar: 103.619,67 TL