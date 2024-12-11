100 bin TL'nin aylık getirisi belli oldu: İşte en yüksek veren bankalar

Bankada birikimlerini değerlendirmek isteyenler, yıl sonu yaklaşırken mevduat faiz oranlarını yakından takip ediyor. Bankalar, müşteri rekabetini artırmak için mevduat faizlerini yeniden yukarı çekti.

Mert Sagit Mert Sagit
100 bin TL'nin aylık getirisi belli oldu: İşte en yüksek veren bankalar
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Bazı bankalar yüzde 55’e varan faiz oranları sunmaya başladı. Bu oranlarla birlikte 100 bin TL’nin 1 aylık kazancı hesaplandı. Peki, 1 milyon TL’nin aylık getirisi ne kadar oluyor? İşte 50 bin TL, 100 bin TL, 250 bin TL, 500 bin TL ve 1 milyon TL için kalem kalem getiriler ve bankaların güncel faiz oranları...

DENİZBANK

Faiz oranı: Yüzde 48

Net Kazanç: 3.777,05 TL

Vade sonu tutarı: 103.777,05 TL

 ODEA

Faiz oranı: Yüzde 48

Net kazanç: 3.777,05 TL

Vade sonu tutar: 103.777,05 TL

ING 

Faiz oranı: Yüzde 52

Net kazanç: 4.091,8 TL

Vade sonu tutar: 104.091,8 TL

TEB 

Faiz oranı: Yüzde 52

Net kazanç: 4.091,8 TL

Vade sonu tutar: 104.091,8 TL

TÜRKİYE İŞ BANKASI 

Faiz oranı: Yüzde 40

Net kazanç: 3.147,54 TL

Vade sonu tutar: 103.147,54 TL

ON PLUS 

Faiz oranı: Yüzde 55

Net kazanç: 4.327,87 TL

Vade sonu tutar: 104.327,87 TL

EN PARA 

Faiz oranı: Yüzde 39

Net kazanç: 3.068,85 TL

Vade sonu tutar: 103.068,85 TL

YAPI KREDİ 

Faiz oranı: Yüzde 46

Net kazanç: 3.619,67 TL

Vade sonu tutar: 103.619,67 TL

GARANTİ BBVA 

Faiz oranı: Yüzde 46

Net kazanç: 3.619,67 TL

Vade sonu tutar: 103.619,67 TL

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