100 bin TL'nin aylık getirisi belli oldu: İşte en yüksek veren bankalar

Bazı bankalar yüzde 55’e varan faiz oranları sunmaya başladı. Bu oranlarla birlikte 100 bin TL’nin 1 aylık kazancı hesaplandı. Peki, 1 milyon TL’nin aylık getirisi ne kadar oluyor? İşte 50 bin TL, 100 bin TL, 250 bin TL, 500 bin TL ve 1 milyon TL için kalem kalem getiriler ve bankaların güncel faiz oranları...

DENİZBANK

Faiz oranı: Yüzde 48

Net Kazanç: 3.777,05 TL

Vade sonu tutarı: 103.777,05 TL

ODEA

Faiz oranı: Yüzde 48

Net kazanç: 3.777,05 TL

Vade sonu tutar: 103.777,05 TL

ING

Faiz oranı: Yüzde 52

Net kazanç: 4.091,8 TL

Vade sonu tutar: 104.091,8 TL

TEB

Faiz oranı: Yüzde 52

Net kazanç: 4.091,8 TL

Vade sonu tutar: 104.091,8 TL

TÜRKİYE İŞ BANKASI

Faiz oranı: Yüzde 40

Net kazanç: 3.147,54 TL

Vade sonu tutar: 103.147,54 TL

ON PLUS

Faiz oranı: Yüzde 55

Net kazanç: 4.327,87 TL

Vade sonu tutar: 104.327,87 TL

EN PARA

Faiz oranı: Yüzde 39

Net kazanç: 3.068,85 TL

Vade sonu tutar: 103.068,85 TL

YAPI KREDİ

Faiz oranı: Yüzde 46

Net kazanç: 3.619,67 TL

Vade sonu tutar: 103.619,67 TL

GARANTİ BBVA

Faiz oranı: Yüzde 46

Net kazanç: 3.619,67 TL

Vade sonu tutar: 103.619,67 TL