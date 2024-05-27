100 bin TL'si olan bayram edecek! İşte 1 aylık yeni faizler

Merkez Bankası, piyasada artan paranın fazlasını çekmek için adımlarını hızlandırdı. Son faiz kararı sonrasında, mevduat faizi ve Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesapları için zorunlu karşılık oranlarında artış yapıldı. Ayrıca, stopaj oranlarının yükseltilmesiyle birlikte mevduat faizlerinde de değişiklikler görüldü.