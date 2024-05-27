100 bin TL'si olan bayram edecek! İşte 1 aylık yeni faizler
Merkez Bankası, piyasadaki para fazlasını kontrol altına almak amacıyla tedbirler almaya karar verdi. Son faiz kararının ardından, mevduat faizi ve KKM için zorunlu karşılık oranları artırıldı. Peki 100 bin TL'nin faiz getirisi ne kadar?
Merkez Bankası, piyasadaki para fazlasını kontrol altına almak amacıyla tedbirler almaya karar verdi. Son faiz kararının ardından, mevduat faizi ve KKM için zorunlu karşılık oranları artırıldı. Ayrıca, stopaj oranlarının yükseltilmesiyle birlikte, son haftalarda düşen mevduat faizlerinin güncel rakamları belirlendi.
Merkez Bankası, piyasada artan paranın fazlasını çekmek için adımlarını hızlandırdı. Son faiz kararı sonrasında, mevduat faizi ve Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesapları için zorunlu karşılık oranlarında artış yapıldı. Ayrıca, stopaj oranlarının yükseltilmesiyle birlikte mevduat faizlerinde de değişiklikler görüldü.
1-3 aylık mevduat faizleri, son veri haftasında 4.5 puan geriledi. Bu gelişmeler, bankaların sunduğu faiz oranlarını da etkiledi. Mevduat faizlerinde en yüksek oranları sunan bankalar ise güncel olarak açıklandı.
Merkez Bankası'nın kararları sonrası mevduat faizlerinde son durum merak ediliyordu. Peki, hangi banka ne kadar mevduat faizi veriyor? İşte örnek uygulama ile 1 milyon liranın 32 günlük getirisi: