100 Bin TL'si olan kişilere rekor para verilecek: Banka faizleri ne kadar oldu?
Döviz/TL kurundaki olumsuz gidişattan sonra, vatandaşlar varlıklarını enflasyona karşı nasıl koruyacağını araştırıyor. Peki banka faizleri ne kadar oldu?
MEVDUAT FAİZİNDE REKOR GELDİ: 100 BİN LİRASINI BANKAYA YATIRANA REKOR GETİRİ
Mevduat hesaplarında rekor seviyeler gelmeye devam ediyor. Gelen son dakika açıklamasında bankaların mevduat faizlerini yüzde 40 seviyesine kadar çıkardığı görülüyor.
Mevduat faizlerinde rekor üstüne rekor gelmeye başladı. Parasını bankaya yatıranlara rekor düzeyde para verilecek. 100 Bin TL'si olan kişilere rekor para verilecek!
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN MÜDAHALESİ ETKİLİ OLDU
Yüzde 40 faizle parasını bankaya yatıran vatandaşlara 1 ayın sonunda rekor düzeyde bir faiz getirisi verilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçen aylarda KKM hesaplarına yönelik yaptığı müdahalede faiz sınırı kaldırılmış ve bankalar faiz sınırının kaldırılmasından sonra KKM hesaplarındaki faizleri yükseltmişti.
Bunun ardından normal mevduat hesaplarında da düzenleme oldu. Düzenleme ile mevduat hesaplarına müşteri çekilmesi için faizler rekor seviyelere kadar çıkarıldı.
YÜZDE 40 OLDU
Mevduat faizlerinden gelen son dakika bilgisine göre en yüksek faizi veren banka, 1 aylığına mevduat hesabı açmak isteyenlere yüzde 40'a kadar faiz getirisi sağlayacağını bildirdi.