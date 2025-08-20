100 bin TL’yi 1 aylık vadede değerlendirenler şok olacak: İşte bankaların kazandırdığı tutarlar!
Bankaların vadeli mevduat hesaplarında 100.000 TL’yi 32 gün boyunca değerlendirenlere sunulan faiz oranları ve net kazançlar belli oldu. Hangi banka daha çok kazandırıyor? İşte detaylı tablo…
Vadeli mevduat hesapları, yatırımcıların kısa vadeli nakitlerini değerlendirmesi için en çok tercih edilen yolların başında geliyor. 100.000 TL’lik bir anapara ile 32 gün vadeli hesap açıldığında bankaların sunduğu faiz oranlarına göre değişen getiriler dikkat çekiyor.
İşte 100.000 TL için 32 gün vadeli mevduat hesaplamasında bankaların sunduğu faiz oranları ve getirileri:
Alternatif Bank
Faiz Oranı: %49
Aylık Getiri: 2.884,5 TL
Vade Sonu Tutar: 102.884,5 TL
ON Dijital Bankacılık
Faiz Oranı: %48
Aylık Getiri: 2.912,91 TL
Vade Sonu Tutar: 102.912,91 TL
Odea Bank
Faiz Oranı: %47
Aylık Getiri: 2.775,8 TL
Vade Sonu Tutar: 102.775,8 TL
QNB Finansbank
Faiz Oranı: %46
Aylık Getiri: 2.766,58 TL
Vade Sonu Tutar: 102.766,58 TL
Getir Finans
Faiz Oranı: %46
Aylık Getiri: 2.383,02 TL
Vade Sonu Tutar: 102.383,02 TL
CEPTETEB
Faiz Oranı: %46
Aylık Getiri: 3.381,3 TL
Vade Sonu Tutar: 103.381,3 TL
HSBC
Faiz Oranı: %46
Aylık Getiri: 2.366,91 TL
Vade Sonu Tutar: 102.366,91 TL
Akbank (Serbest Plus Hesap)
Faiz Oranı: %46
Aylık Getiri: 3.381,3 TL
Vade Sonu Tutar: 103.381,3 TL
Akbank (Standart Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: %45,5
Aylık Getiri: 3.290,96 TL
Vade Sonu Tutar: 103.290,96 TL
DenizBank
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 3.254,79 TL
Vade Sonu Tutar: 103.254,79 TL
Yapı Kredi
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 3.306,63 TL
Vade Sonu Tutar: 103.306,63 TL
Ziraat Bankası
Faiz Oranı: %44
Aylık Getiri: 3.182,47 TL
Vade Sonu Tutar: 103.182,47 TL
Hayat Finans
Faiz Oranı: %43,7
Aylık Getiri: 3.160,77 TL
Vade Sonu Tutar: 103.160,77 TL
Garanti BBVA
Faiz Oranı: %43,5
Aylık Getiri: 3.146,3 TL
Vade Sonu Tutar: 103.146,3 TL
Enpara
Faiz Oranı: %40
Aylık Getiri: 2.893,15 TL
Vade Sonu Tutar: 102.893,15 TL
Türkiye İş Bankası
Faiz Oranı: %36
Aylık Getiri: 2.603,84 TL
Vade Sonu Tutar: 102.603,84 TL