11 Mayıs döviz kurları: Ateşkes umudu söndü, Dolar ve Euro rekora koşuyor!
ABD'nin, İran'ın sunduğu barış teklifini "kabul edilemez" olarak nitelendirmesi ve ateşkes görüşmelerinin sonuçsuz kalması, güvenli liman arayışındaki yatırımcıyı dolara yönlendirdi.
Diplomatik kanallardan gelen tıkanma haberiyle birlikte petrol fiyatları yükselişe geçerken, dolar da Türk Lirası karşısında sert bir sıçrama yaptı. Yatırımcılar, jeopolitik risklerin artmasıyla birlikte haftanın ilk işlem gününde döviz büroları ve bankaların yolunu tuttu.
11 MAYIS 2026 GÜNCEL DÖVİZ KURLARI
Haftanın ilk gününde döviz kurlarındaki alış ve satış rakamları şu şekilde gerçekleşti:
DOLAR (USD)
Alış: 45,2968 TL
Satış: 45,4098 TL
EURO (EUR)
Alış: 53,4763 TL
Satış: 53,5661 TL
İNGİLİZ STERLİNİ (GBP)
Alış: 60,5414 TL
Satış: 60,8058 TL