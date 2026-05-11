11 Mayıs döviz kurları: Ateşkes umudu söndü, Dolar ve Euro rekora koşuyor!

Diplomatik kanallardan gelen tıkanma haberiyle birlikte petrol fiyatları yükselişe geçerken, dolar da Türk Lirası karşısında sert bir sıçrama yaptı. Yatırımcılar, jeopolitik risklerin artmasıyla birlikte haftanın ilk işlem gününde döviz büroları ve bankaların yolunu tuttu.



11 MAYIS 2026 GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

Haftanın ilk gününde döviz kurlarındaki alış ve satış rakamları şu şekilde gerçekleşti:

DOLAR (USD)

Alış: 45,2968 TL

Satış: 45,4098 TL

EURO (EUR)

Alış: 53,4763 TL

Satış: 53,5661 TL

İNGİLİZ STERLİNİ (GBP)

Alış: 60,5414 TL

Satış: 60,8058 TL