11 Mayıs döviz kurları: Ateşkes umudu söndü, Dolar ve Euro rekora koşuyor!

ABD'nin, İran'ın sunduğu barış teklifini "kabul edilemez" olarak nitelendirmesi ve ateşkes görüşmelerinin sonuçsuz kalması, güvenli liman arayışındaki yatırımcıyı dolara yönlendirdi.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
11 Mayıs döviz kurları: Ateşkes umudu söndü, Dolar ve Euro rekora koşuyor!
Yayınlanma:

Diplomatik kanallardan gelen tıkanma haberiyle birlikte petrol fiyatları yükselişe geçerken, dolar da Türk Lirası karşısında sert bir sıçrama yaptı. Yatırımcılar, jeopolitik risklerin artmasıyla birlikte haftanın ilk işlem gününde döviz büroları ve bankaların yolunu tuttu.


11 MAYIS 2026 GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

Haftanın ilk gününde döviz kurlarındaki alış ve satış rakamları şu şekilde gerçekleşti:

DOLAR (USD)

Alış: 45,2968 TL
Satış: 45,4098 TL

EURO (EUR)

Alış: 53,4763 TL
Satış: 53,5661 TL

İNGİLİZ STERLİNİ (GBP)

Alış: 60,5414 TL
Satış: 60,8058 TL

Nevşehir'de ambulans çağrılan evde bıçaklı kavga: Sağlıkçılar mahsur kaldıNevşehir'de ambulans çağrılan evde bıçaklı kavga: Sağlıkçılar mahsur kaldıYurt
dolar Euro
Günün Manşetleri
Tam 11 yıl sonra geri dönüyor!
Yeni haftada İstanbul'da hava nasıl olacak?
FETÖ operasyonda şoke eden ayrıntılar
Mücteba Hamaney'den orduya yeni emirler!
20 yıl vergi yok, borçlara 72 ay taksit geliyor!
Pezeşkiyan: Müzakere teslimiyet değildir
Mehmet Uçum'dan FETÖ analizi: "Tabanı ibadet, üstü ihanet"
Savaş sonrası için "Çok Boyutlu" İş Birliği sözü
Afrika’dan gelen toz bulutu Türkiye’yi esir alacak
659 kilo uyuşturucu ele geçirildi!
Çok Okunanlar
Gazete manşetleri 11 Mayıs Pazartesi Gazete manşetleri 11 Mayıs Pazartesi
Bugün hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak?
İran'dan ABD'ye "Roma" benzetmeli mesaj: ''Tarih ders çıkarmayanlar için tekerrür eder'' İran'dan ABD'ye "Roma" benzetmeli mesaj: ''Tarih ders çıkarmayanlar için tekerrür eder''
Ateşkes umudu söndü, Dolar ve Euro rekora koşuyor! Ateşkes umudu söndü, Dolar ve Euro rekora koşuyor!
Yola çıkacak sürücüler dikkat! Yola çıkacak sürücüler dikkat!