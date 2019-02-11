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11 Şubat 2019 Pazartesi dolar-euro avro ne kadar kaç para

Serbest piyasada döviz açılış fiyatları belli oldu. Dolar 5,2520 liradan, avro 5,9520 liradan haftaya başladı

11 Şubat 2019 Pazartesi dolar-euro avro ne kadar kaç para

İstanbul serbest piyasada dolar 5,2520 liradan, avro 5,9520 liradan haftaya  başladı. 

Kapalıçarşı'da 5,2500 liradan alınan dolar, 5,2520 liradan satılıyor. 

5,9500 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 5,9520 lira olarak belirlendi.

Cuma kapanışta doların satış fiyatı 5,2460 lira, avronun satış fiyatı ise 5,9550 lira olmuştu.


Kaynak: AA
Etiketler; #dolar #Euro #avro
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