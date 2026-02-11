11 Şubat 2026 altın fiyatları: Gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar?

KRİTİK VERİ ÖNCESİ PİYASA HAREKETLENDİ

Piyasalar, açıklanan bu verileri yaklaşan kritik istihdam rakamları öncesinde önemli bir gösterge olarak kabul ediyor. Veriler, ekonomide bir yavaşlama olabileceğine dair güçlü sinyaller verdi. Bu beklenti, güvenli liman arayışındaki yatırımcıların altına yönelmesinde etkili oldu.