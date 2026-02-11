11 Şubat 2026 altın fiyatları: Gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar?

Yatırımcıların ve ekonomi gündemini takip edenlerin gözü kulağı altın fiyatlarındaki değişimde. 11 Şubat 2026 Çarşamba gününün ilk saatlerinde gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları netleşti. İşte güncel altın fiyatları...

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma:
11 Şubat 2026 altın fiyatları: Gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar? - Resim: 1

Yatırımcıların ve altın alım satımı yapacak vatandaşların yakından takip ettiği piyasalarda hareketlilik sürüyor. ABD'de açıklanan Aralık ayına ilişkin perakende satış verileri, ekonomik büyümede bir duraklama yaşandığına işaret etti.

1 14
11 Şubat 2026 altın fiyatları: Gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar? - Resim: 2

Bu verilerin ardından ABD Hazine tahvil getirilerinde düşüş kaydedildi. Tahvil faizlerindeki bu geri çekilme, Çarşamba günü altın fiyatlarını yukarı taşıdı.

2 14
11 Şubat 2026 altın fiyatları: Gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar? - Resim: 3

KRİTİK VERİ ÖNCESİ PİYASA HAREKETLENDİ

Piyasalar, açıklanan bu verileri yaklaşan kritik istihdam rakamları öncesinde önemli bir gösterge olarak kabul ediyor. Veriler, ekonomide bir yavaşlama olabileceğine dair güçlü sinyaller verdi. Bu beklenti, güvenli liman arayışındaki yatırımcıların altına yönelmesinde etkili oldu.

3 14
11 Şubat 2026 altın fiyatları: Gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar? - Resim: 4

SPOT ALTINDA SON DURUM

Yaşanan gelişmelerin ardından spot altın piyasasında değer artışı görüldü. Spot altın, yüzde 0,5 oranında değer kazanarak 5.049,59 dolar seviyesine yükseldi.

4 14
11 Şubat 2026 altın fiyatları: Gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar? - Resim: 5

İç ve dış piyasalardaki gelişmelerle yön bulan altın ve döviz kurları, yatırımcıların yakın takibinde.

5 14
11 Şubat 2026 altın fiyatları: Gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar? - Resim: 6

Vatandaşlar, "Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?" sorusuna yanıt arıyor. Sabah saatleri itibarıyla piyasalardaki güncel tablo belli oldu.

6 14
11 Şubat 2026 altın fiyatları: Gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar? - Resim: 7

Altın alım satımı yapacaklar ve piyasayı izleyenler için 10 Şubat 2026 tarihli güncel satış fiyatları şu şekilde:

7 14
11 Şubat 2026 altın fiyatları: Gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar? - Resim: 8

Gram altın satış fiyatı: 7.094,75 TL

8 14
11 Şubat 2026 altın fiyatları: Gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar? - Resim: 9

Çeyrek altın satış fiyatı: 12.101,00 TL

9 14
11 Şubat 2026 altın fiyatları: Gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar? - Resim: 10

Yarım altın satış fiyatı: 24.201,00 TL

10 14
11 Şubat 2026 altın fiyatları: Gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar? - Resim: 11

Tam altın satış fiyatı: 47.777,64 TL

11 14
11 Şubat 2026 altın fiyatları: Gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar? - Resim: 12

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 48.218,00 TL

12 14
11 Şubat 2026 altın fiyatları: Gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar? - Resim: 13

Gremse altın satış fiyatı: 119.810,49 TL

13 14
11 Şubat 2026 altın fiyatları: Gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar? - Resim: 14

Ons altın satış fiyatı: 5.056,84 dolar

14 14
altın fiyatları çeyrek altın gram altın Ons altın Cumhuriyet altını tam altın yarım altın