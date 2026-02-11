11 Şubat 2026 altın fiyatları: Gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar?
Yatırımcıların ve ekonomi gündemini takip edenlerin gözü kulağı altın fiyatlarındaki değişimde. 11 Şubat 2026 Çarşamba gününün ilk saatlerinde gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları netleşti. İşte güncel altın fiyatları...
Yatırımcıların ve altın alım satımı yapacak vatandaşların yakından takip ettiği piyasalarda hareketlilik sürüyor. ABD'de açıklanan Aralık ayına ilişkin perakende satış verileri, ekonomik büyümede bir duraklama yaşandığına işaret etti.
Bu verilerin ardından ABD Hazine tahvil getirilerinde düşüş kaydedildi. Tahvil faizlerindeki bu geri çekilme, Çarşamba günü altın fiyatlarını yukarı taşıdı.
KRİTİK VERİ ÖNCESİ PİYASA HAREKETLENDİ
Piyasalar, açıklanan bu verileri yaklaşan kritik istihdam rakamları öncesinde önemli bir gösterge olarak kabul ediyor. Veriler, ekonomide bir yavaşlama olabileceğine dair güçlü sinyaller verdi. Bu beklenti, güvenli liman arayışındaki yatırımcıların altına yönelmesinde etkili oldu.
SPOT ALTINDA SON DURUM
Yaşanan gelişmelerin ardından spot altın piyasasında değer artışı görüldü. Spot altın, yüzde 0,5 oranında değer kazanarak 5.049,59 dolar seviyesine yükseldi.
İç ve dış piyasalardaki gelişmelerle yön bulan altın ve döviz kurları, yatırımcıların yakın takibinde.
Vatandaşlar, "Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?" sorusuna yanıt arıyor. Sabah saatleri itibarıyla piyasalardaki güncel tablo belli oldu.
Altın alım satımı yapacaklar ve piyasayı izleyenler için 10 Şubat 2026 tarihli güncel satış fiyatları şu şekilde:
Gram altın satış fiyatı: 7.094,75 TL
Çeyrek altın satış fiyatı: 12.101,00 TL
Yarım altın satış fiyatı: 24.201,00 TL
Tam altın satış fiyatı: 47.777,64 TL
Cumhuriyet altını satış fiyatı: 48.218,00 TL
Gremse altın satış fiyatı: 119.810,49 TL
Ons altın satış fiyatı: 5.056,84 dolar