O tarihe dikkat: Akaryakıta zam geliyor!
Benzin, motorin ve LPG'ye gelen zamlar sonrası vatandaşa bir zam haberi daha geldi. 12 Nisan gecesi itibariyle motorine dev zam geldi. İşte Benzin, motorin ve LPG 12 Nisan 2023 Çarşamba güncel fiyatları...
Benzin, motorin ve LPG'ye gelen zamlar sonrası bir zam haberi daha geldi. Motorine gece yarısı itibariyle zam geliyor.
MOTORİNE YİNE ZAM
Motorinin litre fiyatına dün gece itibarıyla geçerli olacak şekilde 67 kuruşluk artış gerçekleşti. Petrol fiyatlarındaki yükseliş, motorin zammını da beraberinde getirdi.
Benzin fiyatlarında ise dün gece herhangi bir değişiklik yaşanmadı. Benzin fiyatlarına en son 5 Nisan tarihinde 1 lira 10 kuruşluk zam yapılmıştı.
İŞTE GÜNCEL POMPA FİYATLARI
Dün gece gerçekleşen zamla birlikte motorinin litre fiyatı, İstanbul'da yaklaşık 21,05 TL'ye, Ankara'da 21,41 TL'ye, İzmir'de ise 21,49 TL'ye çıktı. Benzinin litre fiyatı ise İstanbul'da yaklaşık olarak 22,44 TL, Ankara'da 22,79 TL ve İzmir'de 22,75 TL düzeyinde bulunmaktadır.