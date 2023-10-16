12. Kalkınma Planı Meclis'e Sunuldu

12. Kalkınma Planı Meclis'e sunuldu. Plana göre 2028'de enflasyonun yüzde 4,7'ye, işsizliğin yüzde 7,5'e düşürülmesi hedefleniyor.

12. Kalkınma Planı Meclis'e Sunuldu

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ikinci kalkınma planı olan ve 2024-2028 dönemini kapsayan 12. Kalkınma Planı, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunuldu.

Plana göre, enflasyonun 2028'de yüzde 4,7'ye düşürülmesi hedefleniyor.

2028'de Gayri Safi Milli Hasılanın 2 trilyon 820 milyar liraya, kişi başına gelirin 17 bin 554 dolara yükseltilmesi planlanıyor.

Planda ayrıca işsizliğin 2028'de yüzde 7,5'e düşürülmesi, 2024-2028 döneminde büyümenin ortalama yüzde 5 olması hedefleniyor.

# ekonomi # enflasyon
Çok Okunanlar
Bella Hadid kariyerini ortaya koydu
Bella Hadid kariyerini ortaya koydu
En Yakın Dostunuzla Bile Paylaşmamanız Gereken Eşyalar
En Yakın Dostunuzla Bile Paylaşmamanız Gereken Eşyalar
AFAD ve Kandilli'ye Göre Hangi İllerde Deprem Oldu?
AFAD ve Kandilli'ye Göre Hangi İllerde Deprem Oldu?
Döviz Kurunda Son Durum: Dolar, Euro ve Sterlin Kaç TL Oldu?
Döviz Kurunda Son Durum: Dolar, Euro ve Sterlin Kaç TL Oldu?
Marmaray'ın kardeşi geliyor
Marmaray'ın kardeşi geliyor
Öne Çıkanlar ABD, İNGİLTERE, FRANSA VE JAPONYA 'HAYIR' OYU KULLANDI! ABD, İNGİLTERE, FRANSA VE JAPONYA 'HAYIR' OYU KULLANDI! Çin Çok Değerli Cevher Keşfetti! Çin Çok Değerli Cevher Keşfetti!