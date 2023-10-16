12. Kalkınma Planı Meclis'e Sunuldu

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ikinci kalkınma planı olan ve 2024-2028 dönemini kapsayan 12. Kalkınma Planı, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunuldu.



Plana göre, enflasyonun 2028'de yüzde 4,7'ye düşürülmesi hedefleniyor.



2028'de Gayri Safi Milli Hasılanın 2 trilyon 820 milyar liraya, kişi başına gelirin 17 bin 554 dolara yükseltilmesi planlanıyor.



Planda ayrıca işsizliğin 2028'de yüzde 7,5'e düşürülmesi, 2024-2028 döneminde büyümenin ortalama yüzde 5 olması hedefleniyor.