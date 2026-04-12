12 Nisan 2026 akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu?

Küresel petrol piyasalarındaki istikrarsızlık ve döviz kurlarındaki hareketlilik, yurt içindeki akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor

Akaryakıt piyasasında son 48 saat içerisinde gerçekleşen fiyat değişimleri, enerji sektöründeki kırılganlığı bir kez daha ortaya koydu.

10 Nisan’da motorinde 12,94 TL, benzinde ise 1,09 TL seviyesinde gerçekleşen indirimi, motorine uygulanan 4,12 TL’lik artış izledi. Sektör temsilcileri, küresel arz güvenliğine ilişkin endişelerin fiyatlar üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiğini belirterek, önümüzdeki süreçte yeni indirimlerin de gündeme gelebileceğine işaret ediyor.

12 Nisan 2026 Güncel Akaryakıt Satış Fiyatları

Pazar günü itibarıyla üç büyük şehirdeki pompa fiyatları şu şekilde listelenmiştir:

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 62.63 TL
Motorin: 76.56 TL
LPG: 34.99 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 62.49 TL
Motorin: 76.42 TL
LPG: 34.39 TL

Ankara

Benzin: 63.61 TL
Motorin: 77.69 TL
LPG: 34.87 TL

İzmir

Benzin: 63.88 TL
Motorin: 77.97 TL
LPG: 34.79 TL

