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12 Şubat 2019 Salı dolar-euro avro ne kadar kaç para (Güncel döviz fiyatları)

Serbest piyasada döviz açılış fiyatları belli oldu. Dolar 5,2710 liradan, avro 5,9470 liradan güne başladı

12 Şubat 2019 Salı dolar-euro avro ne kadar kaç para (Güncel döviz fiyatları)

İstanbul serbest piyasada dolar 5,2710 liradan, avro 5,9470 liradan güne başladı. 

Kapalıçarşı'da 5,2690 liradan alınan dolar, 5,2710 liradan satılıyor. 

5,9450 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 5,9470 lira olarak belirlendi. 

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,2680 lira, avronun satış fiyatı ise 5,9620 lira olmuştu.

Etiketler; #dolar #Euro
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