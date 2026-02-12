12 Şubat 2026 altın fiyatları: Gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar?

Yatırımcıların ve ekonomi gündemini takip edenlerin gözü kulağı altın fiyatlarındaki değişimde. 12 Şubat 2026 Çarşamba gününün ilk saatlerinde gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları netleşti. İşte güncel altın fiyatları...

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma: Güncellenme:
12 Şubat 2026 altın fiyatları: Gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar? - Resim: 1

Ocak ayına ilişkin istihdam verilerinin piyasa beklentilerinin üzerinde gelmesi, ekonomideki dengeleri değiştirdi. Verilerin ardından kısa vadede faiz indirimi yapılma ihtimalinin azalması, doların küresel piyasalarda güç kazanmasını sağladı. Değer kazanan doların etkisiyle altın fiyatları düşüş eğilimine girdi.

1 12
12 Şubat 2026 altın fiyatları: Gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar? - Resim: 2

SPOT ALTINDA YÖN DEĞİŞİKLİĞİ

Bir önceki işlem gününde yüzde 1’in üzerinde yükseliş gösteren spot altın, yaşanan gelişmelerle birlikte yön değiştirdi. Yüzde 0,4 oranında değer kaybeden spot altın, ons başına 5.058,64 dolar seviyesine indi.

2 12
12 Şubat 2026 altın fiyatları: Gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar? - Resim: 3

İç ve dış piyasalardaki gelişmelerle yön bulan altın ve döviz kurları, yatırımcıların yakın takibinde.

3 12
12 Şubat 2026 altın fiyatları: Gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar? - Resim: 4

Vatandaşlar, "Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?" sorusuna yanıt arıyor. Sabah saatleri itibarıyla piyasalardaki güncel tablo belli oldu.

4 12
12 Şubat 2026 altın fiyatları: Gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar? - Resim: 5

Altın alım satımı yapacaklar ve piyasayı izleyenler için 12 Şubat 2026 tarihli güncel satış fiyatları şu şekilde:

5 12
12 Şubat 2026 altın fiyatları: Gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar? - Resim: 6

Gram altın satış fiyatı: 7.099,47 TL

6 12
12 Şubat 2026 altın fiyatları: Gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar? - Resim: 7

Çeyrek altın satış fiyatı: 12.028,00 TL

7 12
12 Şubat 2026 altın fiyatları: Gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar? - Resim: 8

Yarım altın satış fiyatı: 24.056,00 TL

8 12
12 Şubat 2026 altın fiyatları: Gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar? - Resim: 9

Tam altın satış fiyatı: 47.942,64 TL

9 12
12 Şubat 2026 altın fiyatları: Gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar? - Resim: 10

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 47.927,00 TL

10 12
12 Şubat 2026 altın fiyatları: Gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar? - Resim: 11

Gremse altın satış fiyatı: 120.224,26 TL

11 12
12 Şubat 2026 altın fiyatları: Gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar? - Resim: 12

Ons altın satış fiyatı: 5.056,74 dolar

12 12
altın fiyatları gram altın çeyrek altın yarım altın tam altın Ons altın Cumhuriyet altını