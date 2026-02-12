12 Şubat 2026 altın fiyatları: Gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar?
Yatırımcıların ve ekonomi gündemini takip edenlerin gözü kulağı altın fiyatlarındaki değişimde. 12 Şubat 2026 Çarşamba gününün ilk saatlerinde gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları netleşti. İşte güncel altın fiyatları...
Ocak ayına ilişkin istihdam verilerinin piyasa beklentilerinin üzerinde gelmesi, ekonomideki dengeleri değiştirdi. Verilerin ardından kısa vadede faiz indirimi yapılma ihtimalinin azalması, doların küresel piyasalarda güç kazanmasını sağladı. Değer kazanan doların etkisiyle altın fiyatları düşüş eğilimine girdi.
SPOT ALTINDA YÖN DEĞİŞİKLİĞİ
Bir önceki işlem gününde yüzde 1’in üzerinde yükseliş gösteren spot altın, yaşanan gelişmelerle birlikte yön değiştirdi. Yüzde 0,4 oranında değer kaybeden spot altın, ons başına 5.058,64 dolar seviyesine indi.
İç ve dış piyasalardaki gelişmelerle yön bulan altın ve döviz kurları, yatırımcıların yakın takibinde.
Vatandaşlar, "Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?" sorusuna yanıt arıyor. Sabah saatleri itibarıyla piyasalardaki güncel tablo belli oldu.
Altın alım satımı yapacaklar ve piyasayı izleyenler için 12 Şubat 2026 tarihli güncel satış fiyatları şu şekilde:
Gram altın satış fiyatı: 7.099,47 TL
Çeyrek altın satış fiyatı: 12.028,00 TL
Yarım altın satış fiyatı: 24.056,00 TL
Tam altın satış fiyatı: 47.942,64 TL
Cumhuriyet altını satış fiyatı: 47.927,00 TL
Gremse altın satış fiyatı: 120.224,26 TL
Ons altın satış fiyatı: 5.056,74 dolar