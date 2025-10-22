12 yılın en sert düşüşü yaşandı... İşte 22 Ekim güncel altın fiyatları

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Altın fiyatlarında yaşanan son durum piyasaları doğrudan etkiliyor. İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor.

Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç lira?