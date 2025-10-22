12 yılın en sert düşüşü yaşandı... İşte 22 Ekim güncel altın fiyatları
Altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar 22 Ekim 2025 sabahına şokla başladı. Ons altında son 12 yılın en sert günlük gerilemesi kaydedilirken, yatırımcılar "aşırı değerlenme" endişesiyle satışa yöneldi. Dev banka Citigroup ise kritik tavsiyesini geri çekti...
Altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar, 22 Ekim 2025 Çarşamba günü güncel altın fiyatlarını merakla araştırıp takip ediyor. Piyasalar, son haftalarda yaşanan yükselişlerin ardından başlayan sert bir satış dalgasıyla çalkalanıyor.
Piyasalardaki son duruma göre yatırımcılar, değerli metallerde yaşanan gelişmeleri yakından izliyor. Son haftalarda değerli metallerde yaşanan yükselişlerin aşırı değerlenmeye yol açtığı endişesi hakim oldu. Bu endişe sebebiyle yatırımcılar kâr satışına yöneldi.
ONS ALTINDA 12 YILIN EN SERT GÜNLÜK GERİLEMESİ
Uluslararası piyasalarda altın fiyatları sert bir düşüş yaşadı. Spot altın ons başına 4.090 dolar civarında işlem gördü.
Bu seviye, kritik bir gerilemeyi de beraberinde getirdi. Rakamlar, önceki seansta yaşanan yüzde 6,3’lük düşüşün ardından son 12 yılın en sert günlük gerilemesi olarak kayıtlara geçti.
CITIGROUP “AĞIRLIĞI ARTIR” TAVSİYESİNİ GERİ ÇEKTİ
Ekonomim'e göre, yaşanan sert düşüşün ardından önde gelen finans kuruluşlarından da hamleler geldi. Citigroup, Salı günkü sert düşüşün ardından daha önce verdiği “ağırlığı artır” tavsiyesini geri çekti.
Banka tarafından yapılan değerlendirmede, bu kararın gerekçesi de açıklandı. Citigroup, "pozisyonların aşırı şişmesinden endişe ettiğini belirtti."
Banka stratejistleri tarafından hazırlanan bir notta, geleceğe yönelik beklentilere de yer verildi. Aralarında Charlie Massy-Collier’in de bulunduğu stratejistlerin kaleme aldığı notta, altının önümüzdeki haftalarda 4 bin dolar civarına gelmesini beklediklerini yazdı.
ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM
Altın fiyatlarında yaşanan son durum piyasaları doğrudan etkiliyor. İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor.
Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç lira?
İşte 22 Ekim 2025 altın satış fiyatları...
Gram altın satış fiyatı: 5.584,55 TL
Çeyrek altın satış fiyatı: 9.937,00 TL
Yarım altın satış fiyatı: 19.873,00 TL
Tam altın satış fiyatı: 39.613,77 TL
Cumhuriyet altını satış fiyatı: 39.564,00 TL
Gremse altın satış fiyatı: 99.338,20 TL
Ons altın satış fiyatı: 4.128,19 dolar