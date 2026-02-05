%1.20 faizli konut kredisi ne zaman çıkacak? Tarih ve şartlar netleşiyor...
Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında gündeme gelen düşük faizli finansman desteğinde sona yaklaşılırken, merakla beklenen ödeme planları ve başvuru şartlarına dair detaylar netleşmeye başladı.
Hükümet, konut piyasasında yaşanan durgunluğu aşmak ve vatandaşların ev sahibi olmasını kolaylaştırmak adına İlk Evim Kredisi kampanyası için harekete geçti.
Ekonomi yönetimi, konuyu Finansal İstikrar Komitesi toplantısında değerlendirdi. Toplantının ardından yapılan resmi açıklamada, "Bankacılık sektörünün genel görünümü, ilk kez konut alacaklar için konut kredilerindeki sınırlamalar ele alınmış, istişarelerde bulunulmuştur" ifadelerine yer verildi.
Süreç kapsamında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK), ilk evini alacak vatandaşlara kredi kullanımında kolaylık sağlayacak yeni bir düzenleme yapması bekleniyor.
KREDİ LİMİTLERİ VE VADE SEÇENEKLERİ ESNETİLİYOR
Ekonomim'e göre, BDDK tarafından yapılacak düzenleme ile özellikle dar gelirli vatandaşların konuta erişimini sağlamak amacıyla kredi kullanım şartları esnek hale getirilecek. OVP'de yer alan modele göre, ilk kez konut alacaklara yüzde 1.20 faiz oranıyla finansman sağlanması planlanıyor.
Mevcut durumda 2 milyon liranın üzerinde kredi alamayan vatandaşlar için bu limitin artırılması gündemde. Kampanyanın avantajları sadece düşük faizle sınırlı kalmayacak; vade sayısının 180 aya (15 yıl) kadar uzatılması da masadaki seçenekler arasında yer alıyor.
BAŞVURU İÇİN ARANACAK ŞARTLAR NELER?
İlk Evim Kredisi için henüz resmi bir şartname yayımlanmadı ancak kulislerde konuşulan muhtemel başvuru kriterleri şu şekilde sıralanıyor:
İlk kez konut alacak olması, üzerine kayıtlı herhangi bir konutu bulunmaması
Konut alacağı şehirde ikamet etmesi
Son 1 yılda konut satmamış olması
Hisseli bir konutta yüzde 50'den fazla hissesi olmaması
Başvuran kişinin belirli bir gelir seviyesine sahip olması ve bu geliri belgeleyebilmesi,
Bu maddelere ilave şartlar aranacağı gibi, şartlar tamamen farklılık da gösterebilir.
Kampanyanın startını kamu bankalarının vermesi bekleniyor. Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank'ın İlk Evim Kampanyası'nda öncü rol üstleneceği, rekabet koşulları gereği diğer özel bankaların da mevcut oranlarını aşağı çekebileceği öngörülüyor.
Yüzde 1,20 düşük faizli konut kredisi kampanyasına ilişkin çalışmalar devam ederken, projenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulması bekleniyor. Düzenlemenin 2026 yılı içerisinde Meclis gündemine gelmesi ve başvuruların resmen açılması planlanıyor.
MEVCUT FAİZLERLE ARASINDAKİ DEV UÇURUM
2025 yılı sonu verilerine göre kamu ve özel bankalarda konut kredisi faiz oranları ortalama yüzde 2,65 seviyesinde seyrediyor. Ziraat Bankası ise 'Konut Kredisi Ürün Paketi' ile faizleri yüzde 2.69'dan yüzde 2,49'a çekti. Mevcut piyasa şartlarında 1 milyon TL konut kredisi çeken bir vatandaş, vade sonunda bankaya yaklaşık 3,5 milyon TL geri ödeme yapıyor.
Genellikle evin değerinin yüzde 80'ine kadar kredi kullandırılırken, kalan yüzde 20'lik kısım peşinat olarak talep ediliyor. Yeni kampanyada konutun tamamına kredi verilip verilmeyeceği ise henüz netlik kazanmadı.
Ancak yüzde 1,20 sabit faiz ve 180 ay vade üzerinden yapılan hesaplamaya göre; 1 milyon TL tutarındaki İlk Evim Konut Kredisi'nin aylık taksiti yaklaşık 13.587,23 TL'ye düşüyor. Toplam geri ödeme miktarı ise 2.445.701,40 TL seviyesinde kalıyor. Bu tablo, mevcut faiz oranlarına kıyasla vatandaşın cebinden ortalama 1 milyon TL daha az para çıkacağı anlamına geliyor.
Hazırlanan taslak hesaplamalara göre ödeme planı şu şekilde şekilleniyor:
500.000 TL Kredi: Aylık taksit 6.794 TL | Yıllık ödeme 81.528 TL | Toplam geri ödeme 1.222.920 TL.
1.000.000 TL Kredi: Aylık taksit 13.587 TL | Yıllık ödeme 163.044 TL | Toplam geri ödeme 2.445.660 TL.
2.000.000 TL Kredi: Aylık taksit 27.174 TL | Yıllık ödeme 326.088 TL | Toplam geri ödeme 4.891.320 TL.
3.000.000 TL Kredi: Aylık taksit 40.762 TL | Yıllık ödeme 489.144 TL | Toplam geri ödeme 7.336.860 TL.