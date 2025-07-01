125 bin TL kredi çekecekler dikkat! İşte 12, 24 ve 36 ayda güncel geri ödeme tutarları

Akbank Başekonomisti Çağrı Sarıkaya, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Petroldeki düşüş 3 Temmuz’da açıklanacak haziran enflasyonunu olumlu etkileyecek gibi görünüyor. Talep koşullarındaki zayıflama ve kur istikrarıyla enflasyon görünümü iyileşiyor. Mevsimsellikten arındırılmış aylık enflasyon da iki ay üst üste %2’nin altında. Bir alt platoya iniyoruz. Bu eğilimin kalıcı hale getirilmesi kritik.”