125 bin TL kredi çekecekler dikkat! İşte 12, 24 ve 36 ayda güncel geri ödeme tutarları
Piyasalardaki olumlu gelişmeler, kredi çekecekler için umut verici sinyaller veriyor. Orta Doğu’da ateşkes, petrolde düşüş ve iç siyasi gelişmelerle birlikte 24 Temmuz’daki Merkez Bankası toplantısında faiz indirimi beklentisi arttı.
Son haftalarda hem küresel hem de yerel ölçekte yaşanan gelişmeler, ekonomik piyasalarda olumlu bir hava oluşturdu. Özellikle Orta Doğu’da İsrail ve İran arasında yaşanan çatışmaların ateşkes ile sonuçlanması, petrol fiyatlarının 65 dolar seviyelerine kadar gerilemesi, piyasalarda iyimserliği artıran gelişmeler arasında yer aldı.
Bunun yanı sıra Türkiye'deki siyasi gündem de piyasaların rahatlamasında etkili oldu. “CHP kurultayının iptali” istemiyle açılan davanın 8 Eylül’e ertelenmesiyle birlikte gösterge tahvil faizleri yüzde 40,55 ile son 3,5 ayın en düşük seviyesine çekildi.
Ekonomistlerin odaklandığı bir diğer başlık ise perşembe günü açıklanacak haziran ayı enflasyon verileri. Piyasa beklentisi, Tüketici Fiyat Endeksi’nin (TÜFE) aylık bazda yaklaşık yüzde 1,5 artması yönünde. Akbank Ekonomik Araştırmalar ise bu rakamın daha düşük, yüzde 1,3 olabileceğini öngörüyor.
Akbank Başekonomisti Çağrı Sarıkaya, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
“Petroldeki düşüş 3 Temmuz’da açıklanacak haziran enflasyonunu olumlu etkileyecek gibi görünüyor. Talep koşullarındaki zayıflama ve kur istikrarıyla enflasyon görünümü iyileşiyor. Mevsimsellikten arındırılmış aylık enflasyon da iki ay üst üste %2’nin altında. Bir alt platoya iniyoruz. Bu eğilimin kalıcı hale getirilmesi kritik.”
Piyasadaki bu gelişmeler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 24 Temmuz'daki Para Politikası Kurulu toplantısında faiz indirimi kararı alabileceği yönündeki beklentileri artırdı. Faiz indirimi gerçekleşirse, tüketici kredisi faiz oranlarında da düşüşlerin görülmesi bekleniyor.
İşte Türkiye Gazetesi'ne göre, 125 bin TL kredinin 12, 24 ve 36 ayda geri ödeme tabloları:
125 BİN TL KREDİ/12 AY VADE
-Kredi miktarı: 125 bin TL
-Kredi vadesi: 12 ay
-Kredi oranı: %3,65
-Aylık taksit: 13 bin 901 TL
-Toplam geri ödeme: 167 bin 532 TL
-Banka: TEB
125 BİN TL KREDİ/24 AY VADE
-Kredi miktarı: 125 bin TL
-Kredi vadesi: 24 ay
-Kredi oranı: %3,44
-Aylık taksit: 8 bin 599 TL
-Toplam geri ödeme: 207 bin 102 TL
-Banka: ONB
125 BİN TL KREDİ/36 AY VADE
-Kredi miktarı: 125 bin TL
-Kredi vadesi: 36 ay
-Kredi oranı: %3,19
-Aylık taksit: 6 bin 746 TL
-Toplam geri ödeme: 243 bin 483 TL
-Banka: Alternatif Bank