13 ildeki enerji projeleri için acele kamulaştırma kararı

Türkiye'nin çeşitli illerinde yapılacak enerji projeleri için bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak.



13 ildeki enerji projeleri için acele kamulaştırma kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.



Bu kapsamda, Muş'un Malazgirt ilçesine doğal gaz ulaştırılabilmesi için ihtiyaç duyulan RMS-A şehir giriş istasyonunun yapımı amacıyla, Mengüçgazi Mahallesi’ndeki taşınmaz, tapuda Hazine adına tescil edilmek üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nca kamulaştırılacak.



Ayrıca Türkiye Elektrik İletim AŞ Genel Müdürlüğü'ne ait Çaykara –Soğanlı, Bayburt, Denizli – Kızıldere, Artvin-Tortum ve Barhal Havza Enerji İletim Hattı projelerinin güzergahlarına isabet eden bazı taşınmazlar da TEİAŞ Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılacak.