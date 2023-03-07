13 ildeki enerji projeleri için acele kamulaştırma kararı

13 ildeki enerji projeleri için acele kamulaştırma kararı alındı. Resmi Gazetede yayımlanan kararla, Muş'un Malazgirt ilçesinde, Denizli ve Artvin-Tortum arasında bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak.

Son Güncelleme:

Türkiye'nin çeşitli illerinde yapılacak enerji projeleri için bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak.

13 ildeki enerji projeleri için acele kamulaştırma kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bu kapsamda, Muş'un Malazgirt ilçesine doğal gaz ulaştırılabilmesi için ihtiyaç duyulan RMS-A şehir giriş istasyonunun yapımı amacıyla, Mengüçgazi Mahallesi’ndeki taşınmaz, tapuda Hazine adına tescil edilmek üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nca kamulaştırılacak.

Ayrıca Türkiye Elektrik İletim AŞ Genel Müdürlüğü'ne ait Çaykara –Soğanlı, Bayburt, Denizli – Kızıldere, Artvin-Tortum ve Barhal Havza Enerji İletim Hattı projelerinin güzergahlarına isabet eden bazı taşınmazlar da TEİAŞ Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılacak.

# acele kamulaştırma kararı # Resmi Gazete # Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu

Benzer Videolar

"Hayata Dönüş Kredisi" ayrıntıları ne? "Hayata Dönüş Kredisi" ayrıntıları ne?
"Betonun kalitesinde değil uygulamasında sorun yaşanıyor" "Betonun kalitesinde değil uygulamasında sorun yaşanıyor"
"Gümrük Birliği'nden çıkmak zorundayız" "Gümrük Birliği'nden çıkmak zorundayız"
Suudi Arabistan'dan TCMB'ye 5 milyar dolar Suudi Arabistan'dan TCMB'ye 5 milyar dolar
Sanayi odalarından deprem bölgesi için 5 proje Sanayi odalarından deprem bölgesi için 5 proje
Yastık altında deprem korkusu Yastık altında deprem korkusu
"Gübre atamadık, ürünü toplayıp satamadık" "Gübre atamadık, ürünü toplayıp satamadık"
Antalya'da domates üreticileri yol kapattı Antalya'da domates üreticileri yol kapattı
SGK önerileri doldu taştı SGK önerileri doldu taştı
Ankara'da fahiş kira artışı mercek altında Ankara'da fahiş kira artışı mercek altında
Domates ihracatına deprem kısıtlaması Domates ihracatına deprem kısıtlaması
Deprem felaketi ihracatı da vurdu Deprem felaketi ihracatı da vurdu
Çok Okunanlar
1 Meral Akşener'den HDP'ye yeşil ışık
2 İlber Ortaylı'dan hayata dair 20 tavsiye
3 Eskişehir'e şehit ateşi düştü
4 8 Mart 2023 Resmi Gazete kararları
5 Naci Görür 5 ile dikkat çektİ