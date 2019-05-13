Serbest piyasada döviz açılış fiyatları belli oldu. Buna göre, dolar 5,9760 liradan, avro 6,7150 liradan haftaya başladı

İstanbul serbest piyasada dolar 5,9760 liradan, avro 6,7150 liradan haftaya başladı.



Kapalıçarşı'da 5,9740 liradan alınan dolar, 5,9760 liradan satılıyor.



6,7130 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,7150 lira olarak belirlendi.



Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 6,0850 lira, avronun satış fiyatı ise 6,8480 lira olmuştu.

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