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13 Şubat 2019 dolar-euro avro ne kadar kaç para (Güncel döviz fiyatları)

Serbest piyasada döviz açılış fiyatları belli oldu. Dolar 5,2500 liradan, avro 5,9560 liradan güne başladı 

13 Şubat 2019 dolar-euro avro ne kadar kaç para (Güncel döviz fiyatları)

İstanbul serbest piyasada dolar 5,2500 liradan, avro 5,9560 liradan güne başladı. 

Kapalıçarşı'da 5,2480 liradan alınan dolar, 5,2500 liradan satılıyor. 

5,9540 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 5,9560 lira olarak belirlendi. 

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,2600 lira, avronun satış fiyatı ise 5,9430 lira olmuştu. 


Kaynak: AA
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