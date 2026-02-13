13 Şubat 2026 altın fiyatları: Gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar?
Yatırımcıların ve ekonomi gündemini takip edenlerin gözü kulağı altın fiyatlarındaki değişimde. 13 Şubat 2026 gününün ilk saatlerinde gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları netleşti. İşte güncel altın fiyatları...
Altın piyasasında dün yaşanan yüzde 3'ü aşkın sert değer kaybının ardından bugün ibre tersine döndü. Piyasada tepki alımları etkili olurken, gram altın güne 7.005 TL seviyesinden giriş yaptı. Ons altın ise 4.985 dolar düzeyinde işlem görüyor.
Piyasa uzmanları, son dönemdeki fiyat hareketliliğinin nedenlerini değerlendirdi. ABD borsalarında kaydedilen düşüşün yatırımcıların risk iştahını azalttığına dikkat çeken uzmanlar, bu durumun değerli metaller üzerinde satış baskısı oluşturduğunu belirtti. Ancak yapılan analizlerde, uzun vadeli görünümde tablonun altının lehine olduğu ifade edildi.
Yatırımcılar, fiyatlamalarda etkili olacak veri akışını yakından takip ediyor. Piyasaların odağında, bugün ABD’de açıklanacak olan enflasyon rakamları yer alıyor.
İç ve dış piyasalardaki gelişmelerle yön bulan altın ve döviz kurları, yatırımcıların yakın takibinde.
Vatandaşlar, "Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?" sorusuna yanıt arıyor. Sabah saatleri itibarıyla piyasalardaki güncel tablo belli oldu.
Altın alım satımı yapacaklar ve piyasayı izleyenler için 13 Şubat 2026 tarihli güncel satış fiyatları şu şekilde:
Gram altın satış fiyatı: 7.000,05 TL
Çeyrek altın satış fiyatı: 11.904,00 TL
Yarım altın satış fiyatı: 23.809,00 TL
Tam altın satış fiyatı: 47.872,42 TL
Cumhuriyet altını satış fiyatı: 47.436,00 TL
Gremse altın satış fiyatı: 120.048,17 TL
Ons altın satış fiyatı: 4.978,40 dolar