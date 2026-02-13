13 Şubat 2026 altın fiyatları: Gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar?

Piyasa uzmanları, son dönemdeki fiyat hareketliliğinin nedenlerini değerlendirdi. ABD borsalarında kaydedilen düşüşün yatırımcıların risk iştahını azalttığına dikkat çeken uzmanlar, bu durumun değerli metaller üzerinde satış baskısı oluşturduğunu belirtti. Ancak yapılan analizlerde, uzun vadeli görünümde tablonun altının lehine olduğu ifade edildi.