13 Temmuz 2025 güncel akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG ne kadar?
Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma, döviz kurundaki yükseliş ve ÖTV artışları, akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansımaya devam ediyor. 13 Temmuz 2025 Pazar günü itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de benzine ve motorine gelen son zamlarla birlikte yeni litre fiyatları belli oldu.
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İstanbul Avrupa yakası:
Benzin: 51.25 TL
Motorin: 53.59 TL
LPG: 26.06 TL
İstanbul Anadolu yakası:
Benzin: 51.11 TL
Motorin: 53.48 TL
LPG: 25.46 TL
Ankara:
Benzin: 51.93 TL
Motorin: 54.46 TL
LPG: 25.96 TL
İzmir:
Benzin: 52.26 TL
Motorin: 54.80 TL
LPG: 25.91 TL
Uzmanlar, döviz kurundaki dalgalanmanın sürmesi halinde yeni zamların da gündeme gelebileceğini belirtiyor.