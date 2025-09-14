14 Eylül 2025 akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG kaç TL?
Döviz kuru, petrol fiyatlarındaki hareketlilik ve vergilere yapılan zamlar, akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Vatandaşlar, “14 Eylül 2025 benzin, motorin (mazot) ve LPG fiyatları ne kadar?” sorusunun yanıtını araştırıyor.
Yayınlanma: Güncellenme:
Brent petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki değişim nedeniyle akaryakıt fiyatları gündemdeki yerini korurken, 14 Eylül tarihi itibarıyla benzin, motorin ve LPG’de herhangi bir zam ya da indirim bulunmuyor.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İSTANBUL (Avrupa Yakası) ⛽️
Benzin: 53.04 TL
Motorin: 54.39 TL
LPG: 26.51 TL
İSTANBUL (Anadolu Yakası) ⛽️
Benzin: 52.87 TL
Motorin: 54.24 TL
LPG: 25.88 TL
ANKARA ⛽️
Benzin: 53.86 TL
Motorin: 55.37 TL
LPG: 26.40 TL
İZMİR ⛽️
Benzin: 54.20 TL
Motorin: 55.70 TL
LPG: 26.33 TL